İstanbul Üniversitesi, Müsilajı İnceledi: İşte Sonuçlar

İstanbul Üniversitesi'nden bilim insanları, Marmara Denizi'nden topladıkları müsilaj ya da deniz salyası üzerinde incelemeler yaptılar. Yapılan incelemeler, denizin bu hale gelmesinin tek hücreli canlılardan kaynaklandığını gösterirken, tek hücrelilerin bu olaya yol açmasına neden olan şeyin ise insanlar olduğunu açığa çıkardı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Marmara Denizi'nin ölümü olarak lanse edilen müsilaj sorunu ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Denizin farklı yerlerinden müsilaj örnekleri toplayan bilim insanları, yaptıkları araştırmayla müsilaja neden olan şeyin ne olduğunu tespit ettiler. Bilim insanlarının konuyla ilgili açıklamaları, ne yazık ki pek de duymak isteyeceğiniz türden değil.

Prof. Dr. Neslihan Özdelice tarafından yapılan açıklamalara göre Marmara Denizi'ni öldüren deniz salyasının esas nedeni, tek hücreli canlılar. Bu canlıların üremesine uygun koşullar hazırlayan maddeler ise fosfor ile azot. Yani Marmara Denizi'ndeki fosfor ve azot miktarının artması, bunun da tek hücrelilerin üremesini sağlaması, Marmara Denizi'nin bugünkü haline gelmesine yol açtı.

"Evsel atıklar ile yanlış avlanma da müsilajı artırdı"

Araştırmayı yapan ekibin başındaki isim olan Özdelice, insanların iki yıldır eve kapandığını ve bu süreçte alışkanlıkların değiştiğini söyledi. Bu bağlamda özellikle de koronavirüs nedeniyle artan deterjan kullanımının bile tek hücreli canlıları etkilediğinden bahseden profesör, denize karışan evsel atıklar ile yanlış avlanma etkilerinin de müsilajı doğrudan etkilediğini açıkladı. Özetlemek gerekirse Marmara Denizi'nin bugünkü hale bürünmesi, bizzat insan eliyle sağlanmıştı.

Yapılan araştırmalar, yeni bir canlı türünün keşfedilmesine de yol açtı. Bu kadar olmasa da benzer bir durumun 2007-2008 yılları arasında da yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Neslihan Özdelice, o yıllarda müsilaja neden olan baskın canlı türlerinin yine aynı baskınlıkta olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Bunlara ek olarak yeni bir canlı türünün daha keşfedildiğini söyleyen bilim insanı, bu tür üzerinde de çalışmaların devam ettiğini duyurdu.