Nothing'in 2a Plus modelini temel alan yeni özel modeli karanlıkta daima parlayacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Yenilikçi tasarımlarıyla kullanıcıların gözdesi hâline gelen Nothing, tamamen kullanıcı tabanınını oluşturan topluluğun katkılarıyla hayata geçirdiği sınırlı sayıda üretilen Nothing Phone 2a Plus Community Edition’ı piyasaya sürdü.

Geçtiğimiz Mart ayında Phone 2a Plus modelini temel alarak başlatılan projede topluluk bu özel sürüm için geri bildirimlerini ve isteklerini sundu. Kullanıcıların önerileri ve yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen bu telefon, Nothing’in ünlü Glyph aydınlatma tasarımını karanlıkta parlayan fosforlu bir yüzeyle sunarak dikkat çekici bir görsellik sunuyor.

Tasarım süreci nasıl gerçekleşti?

Yeni modelin tasarım süreci, donanım özelliklerinden başlayarak telefonun çeşitli bölümlerine odaklanan dört aşamadan oluştu. Topluluk tarafından belirlenen ve kazanan tasarım, karanlıkta ışık saçan "phosphorescence" teması üzerine kuruldu.

Telefonun şeffaf arka paneli, karanlıkta parıldayan bir etki yaratacak şekilde özel bir kaplamayla donatıldı. Bu özellik, herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan ışığı emerek saatler boyunca parlamasını sağlıyor.

Bir diğer tasarım aşamasında telefona özel altı yeni duvar kağıdı geliştirildi ve bu görseller cihazda önceden yüklü olarak geliyor. Ardından telefonun ambalajı da aynı yenilikçi konsept doğrultusunda tasarlandı. Telefonun kutusunun da dış yüzeyine parlak bir kaplama eklenerek telefonun karanlıkta parlama özelliğine uyum sağlandı. Bu aşamalardan sonra ise topluluğun katkılarını öne çıkaran bir pazarlama kampanyası hazırlandı.

Fiyatı ne kadar olacak?

Bu özel telefondan yalnızca 1.000 adet üretilecek ve 12 Kasım'dan itibaren yaklaşık 518 dolar karşılığında satışa sunulacak. Nothing henüz bu stokların hangi ülkelerde satışa sunulacağını açıklamış değil.

Peki siz Nothing'in bu yeni özel sürüm modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.