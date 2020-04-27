Hong Konglu fotoğrafçı Ric Tse, içinde bulunduğumuz karantina döneminde yaratıcılığını farklı şekilde sergileyenlerden biri. Sanatçının karelerinde gündelik eşyalar ve oyuncaklar yer alıyor. Gelin bu ilginç fotoğraflara yakından bakalım.

İnsanların en sevdiği şeylerden biri oyuncaklardır. Bu küçük eşyalar, pek çok insanın hayal dünyasının gelişiminde önemli yer tutar. Yetişkinliğinde bile pek çok kişi oyuncak toplamaktan vazgeçmez, koleksiyon yapar.

Bunlardan biri de Hong Konglu fotoğraf sanatçısı Ric Tse. Tse, karantina sürecinde pek çok oyuncağı, LEGO’yu ve gündelik yaşamda kullandığımız eşyayı oldukça eğlenceli fotoğraf kareleri oluşturmakta kullandı.

'Sokağa çıkamayınca…'

Tse, karantina sürecinde sokağa çıkamayınca evdeki nesnelerin fotoğrafını çekmeye başladığını söylüyor. Bunun sonucu olarak da LEGO figürleriyle normal nesneleri bir araya getirdiği kareler çekmeye başladığını belirtiyor.

Bu fikri ilk bulan kişi tabii ki Ric Tse değil ancak fikri uygulama şekli büyük fark yaratıyor. Sanatçının becerisi ve kullandığı teknikler gerçekten de oldukça başarılı. Gelin bu karelere hep birlikte bakalım.

Han Solo Kartuşu:

Star Wars filminin ikonik sahnesi canlandırılmış ancak burada bir uzay gemisi yerine bir kamera kullanılmış.

Plastik dağlarında plastik bir dağcı:

Buzla kaplı bir mağara gibi görünen bu karedeyse arka plan, fırın poşetinden başka bir şey değil.

Soğuk füzyon bu değil:

Bir nükleer tesisin dev türbinlerini yapmak için soğutulmuş bir bardağı kullanmak oldukça yaratıcı bir fikir.

Müzik klibi çekimi:

Görüntüler, bir müzik klibi çekimini andırıyor. Bunun bir un eleme aleti olduğunu belirtelim.

Ayakların düşmanı geldi:

Bir miktar priz ve dinozor kıyafetli LEGO figürüyle siz de kendi Godzilla’nızı çekebilirsiniz.

Bana balık verme:

Kutup balıkçılığı gerçekten zor iş; hele ki kutupta yapılmıyorsa daha da zor.

Iron Man 4’te Lucy easter egg’i.

Iron Man gibi adamın sahip olduğu bilgiler zaten küçücük belleğe sığmazdı.

Kış olimpiyatlarında A4 şampiyonu:

Kayak pistinin aslında bir yazıcının kağıt haznesi olması güzel bir detay olmuş.

Aslan modasında yılın rengi belli oldu:

Bir dişi aslanı bir erkek aslana benzetmek için tek gereken biraz makyaj ya da makyaj malzemesi.

UFO gören masum köylü:

Bir yumurta kutusuna farklı bir açıdan bakmak oldukça ilginç şeyler görmenizi sağlayabilir.

Pembe mercan resifleri:

Yakından bakınca püsküllü fırçaların hiç de püsküllü fırçaya benzememesi sonucu ortaya çıkan harika kare.

Düğün fotoğrafçılığında yeni akım:

O havluları arabaların aynalarına bağlamıyor muyduk?

Teleferik yolculuğu:

Dünyanın en kısa teleferik yolculuğuna var mısınız?

Homer’ın sigortası ona yettiyse demek…

Evdeki malzemelerle kendi MR cihazınızı bu şekilde yapabilirsiniz.

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