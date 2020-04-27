Bir Fotoğrafçının LEGO'lar ve Gündelik Eşyalarla Çektiği Harika Fotoğraflar

4 dk okuma süresi
3
0
0
0
0
Hong Konglu fotoğrafçı Ric Tse, içinde bulunduğumuz karantina döneminde yaratıcılığını farklı şekilde sergileyenlerden biri. Sanatçının karelerinde gündelik eşyalar ve oyuncaklar yer alıyor. Gelin bu ilginç fotoğraflara yakından bakalım.

İnsanların en sevdiği şeylerden biri oyuncaklardır. Bu küçük eşyalar, pek çok insanın hayal dünyasının gelişiminde önemli yer tutar. Yetişkinliğinde bile pek çok kişi oyuncak toplamaktan vazgeçmez, koleksiyon yapar.

Bunlardan biri de Hong Konglu fotoğraf sanatçısı Ric Tse. Tse, karantina sürecinde pek çok oyuncağı, LEGO’yu ve gündelik yaşamda kullandığımız eşyayı oldukça eğlenceli fotoğraf kareleri oluşturmakta kullandı. 

'Sokağa çıkamayınca…'

Tse, karantina sürecinde sokağa çıkamayınca evdeki nesnelerin fotoğrafını çekmeye başladığını söylüyor. Bunun sonucu olarak da LEGO figürleriyle normal nesneleri bir araya getirdiği kareler çekmeye başladığını belirtiyor.

Bu fikri ilk bulan kişi tabii ki Ric Tse değil ancak fikri uygulama şekli büyük fark yaratıyor. Sanatçının becerisi ve kullandığı teknikler gerçekten de oldukça başarılı. Gelin bu karelere hep birlikte bakalım.

Han Solo Kartuşu:

han solo

Star Wars filminin ikonik sahnesi canlandırılmış ancak burada bir uzay gemisi yerine bir kamera kullanılmış.

Plastik dağlarında plastik bir dağcı:

dağcı

Buzla kaplı bir mağara gibi görünen bu karedeyse arka plan, fırın poşetinden başka bir şey değil.

Soğuk füzyon bu değil:

lego fabrika

Bir nükleer tesisin dev türbinlerini yapmak için soğutulmuş bir bardağı kullanmak oldukça yaratıcı bir fikir.

Müzik klibi çekimi:

lego elektrik

Görüntüler, bir müzik klibi çekimini andırıyor. Bunun bir un eleme aleti olduğunu belirtelim.

Ayakların düşmanı geldi:

lego godzilla

Bir miktar priz ve dinozor kıyafetli LEGO figürüyle siz de kendi Godzilla’nızı çekebilirsiniz.

Bana balık verme:

kutup balıkçısı lego

Kutup balıkçılığı gerçekten zor iş; hele ki kutupta yapılmıyorsa daha da zor.

Iron Man 4’te Lucy easter egg’i.

lego iron man

Iron Man gibi adamın sahip olduğu bilgiler zaten küçücük belleğe sığmazdı.

Kış olimpiyatlarında A4 şampiyonu:

A4 şampiyonu

Kayak pistinin aslında bir yazıcının kağıt haznesi olması güzel bir detay olmuş.

Aslan modasında yılın rengi belli oldu:

aslan

Bir dişi aslanı bir erkek aslana benzetmek için tek gereken biraz makyaj ya da makyaj malzemesi.

UFO gören masum köylü:

lego ufo

Bir yumurta kutusuna farklı bir açıdan bakmak oldukça ilginç şeyler görmenizi sağlayabilir.

Pembe mercan resifleri:

mercan

Yakından bakınca püsküllü fırçaların hiç de püsküllü fırçaya benzememesi sonucu ortaya çıkan harika kare.

Düğün fotoğrafçılığında yeni akım:

lego gelin

O havluları arabaların aynalarına bağlamıyor muyduk?

Teleferik yolculuğu:

teleferik

Dünyanın en kısa teleferik yolculuğuna var mısınız?

Homer’ın sigortası ona yettiyse demek…

homer

Evdeki malzemelerle kendi MR cihazınızı bu şekilde yapabilirsiniz.
İLGİLİ HABER

Nintendo ve LEGO'dan Super Mario Sürprizi Gelebileceğini Gösteren Video

Sanatçının çalışmaları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ric Tse’nin çalışmalarını Instagram’dan da takip edebilirsiniz. 

Kaynak : https://petapixel.com/2020/04/27/photographer-uses-household-items-to-create-miniature-worlds-for-his-toys/
3
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
0
0
0
0
En Güncel Haberler