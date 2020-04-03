Netflix'in en popüler yapımlarından bir tanesi olan La Casa de Papel, 4.sezonuyla yeniden aramıza döndü. Tarihin en büyük hırsızlık planlarından birisine eşlik ettiğimiz dizinin yeni sezonunun yayınlanması, Netflix'in kısa süreliğine çökmesine neden oldu.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix, hayatımıza onlarca dizi ve film kazandırdı. Lisansladığı yapımların yanı sıra kendi orijinal yapımlarıyla da ön plana çıkan platform, dünya çapında ses getiren yapımların altına imzasını attı. Bu yapımların belki de en popüler olanı ise La Casa de Papel'di.

La Casa de Papel, 2017 yılında hayatımıza girdi. Kısa bir süre içerisinde de Netflix aboneleri, yoğun bir şekilde diziyi konuşmaya başladılar. Kısa bir süre içerisinde dünya çapında ün kazanan La Casa de Papel, Netflix'in en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olmayı başardı. Bu popüler dizi bugün, dördüncü sezonu ile yeniden ekranlara döndü.

La Casa de Papel, aslında sıradan bir soygun dizisi. Dizinin ilk sezonundaki amaç, İspanya Kraliyet Darphanesi'nin soyulmasıydı. Soygunun başındaki isim olan Profesör, tarihin en büyük hırsızlığını yapabilmek için uzunca bir süre çalışmış, ülkenin en iyi hırsızlarını da bir araya getirmişti. İlk iki sezon, Netflix abonelerinin bir solukta izlediği bu hırsızlık hikayesinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla sona erdi.

Netflix aboneleri, dizinin üçüncü sezonunda soygun sonrasında değişen hayatların anlatılacağını düşünüyorlardı. Buna rağmen beklenen olmadı ve ekip, üçüncü sezonda yeni bir hırsızlık planını yürütmeye karar verdi. Ancak bu kez işler çok da yolunda gitmedi ve ikinci soygun, çok önemli bir kayıpla yarıda kaldı. Profesör bu kez istediğini yapamamış, büyük aşkı Raquel Murillo'yu polise kaptırmıştı.

Netflix abonelerinin büyük bir heyecanla bekledikleri La Casa de Papel'in dördüncü sezonu, an itibarıyla Netflix'teki yerini almış durumda. Yani Netflix aboneleri artık üçüncü sezonda yarım kalan bu soygunun nihai sonucunu öğrenme imkanına sahipler. Ancak La Casa de Papel'in yeni sezonunun yayınlanması, Netflix'in erişimini kısa süreli de olsa etkiledi.

Netflix, La Casa de Papel'in dördüncü sezonunun yayınlanması ile birlikte çöktü

Şu sıralar tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs salgını, 1 milyardan fazla insanı evlerine hapsetmiş durumda. Hal böyle olunca da insanlar, evlerinde vakit geçirebilmek için Netflix gibi platformlara yönelmiş durumdalar. Dünyanın en popüler dizilerinden bir tanesi olan La Casa de Papel'in son sezonunun yayınlanması da Netflix sunucularına aşırı bir talep oluşturdu. Platforma giriş yapmaya çalışan milyonlarca abone, Netflix'in çökmesine neden oldu.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle çöken Netflix, kısa bir süreliğine hizmet veremedi. Ancak şu sıralar, Netflix'teki sorunlar giderilmiş ve platform, yeniden erişilebilir durumda. Yani artık, La Casa de Papel'in son sezonuna rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Eğer sizler de La Casa de Papel'in son sezonunu hemen izlemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.