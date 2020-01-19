Çocuklarının Karnelerini Paylaşan Velilere Önemli Uyarı

DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, çocuklarının karnesini sosyal medyada paylaşan velilere önemli bir uyarıda bulundu. Karcıoğlu, çocukların kişisel verilerinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Günümüzde internette paylaştığımız her şey bizim hakkımızda birer ipucu olurken bu bilgileri direkt vermek fazlasıyla risk teşkil ediyor olabilir. Zira kullandığımız platformlar her gün kötü amaç güden insanlar tarafından saldırıya uğruyor ve bu saldırıların bir kısmı başarılı oluyor, platformdaki kullanıcı verileri ele geçirilebiliyor.

İşte bu konuda bir uyarı da bugün DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu’ndan geldi. Karcıoğlu, sosyal medyada çocuklarının karnelerini paylaşan velilere bir uyarıda bulundu. Bu uyarısına da çok haklı bir gerekçe verdi.

Çocukların da kişisel verisi var:

İHA’ya konuşan Sefa Karcıoğlu, velilere uyarıda bulunurken sözlerine ‘çocuklarımızın da bir kişisel verisi var’ ifadesiyle başladı. Çocukların adının ve soyadının, fotoğrafının, TC kimlik numarasının, okul bilgisinin, sınıf bilgisinin ve notların her birinin aslında birer kişisel veri olduğunu belirtti ve şu şekilde devam etti:

“Çocuklar bizim çocuklarımız ama veriler çocukların kişisel verisi. Dolayısıyla biz bunları herkese açık sosyal platformlarda herkese açık bir şekilde paylaşım yapmamalıyız. Çocuklarımızın kişisel verilerine saygı duymalıyız ve onları korumakla yükümlüyüz.”

Sefa Karcıoğlu, sözlerine velilere önemli bir uyarıda bulunarak devam etti. Karcıoğlu, velilerin bugün hiç düşünmeden sosyal medyada ‘eş dost görsün, takipçilerimde kim var’ diyerek paylaşılan resimlerle aslında çocuklarının kişisel verilerini sisteme yüklediklerini söyledi ve açıklamasına devam etti:

“Dolayısıyla yarın bir gün çocuğunuzun başına bu kişisel verilerin paylaşılması ne tür ihlallere yol açar şimdiden kestirmek çok güç. O yüzden biz velilere diyoruz ki mutlak suretle çocukların kişisel verisini, fotoğrafını dahi sosyal medyada herkese açık ortamda paylaşmayın. Çocuğunuzun verisini koruyun”

Çocukların özel hayatlarına saygı duyulmalı:

Sefa Karcıoğlu’nun velilere yönelik uyarısı yalnızca bununla sınırlı değildi. Karcıoğlu, velilerin çocuklarının özel hayatlarına saygı duymaları gerektiğini belirtti. Sefa Karcıoğlu’nun son uyarısı şu şekilde oldu:

“Aslında herkes mutlu anını, sevdiklerini paylaşmak istiyor ama buradaki kavram sevdikleri ve güvendikleri insanlar olması. Sosyal medyada birçok hesap herkese açık, kamuya açık. Dolayısıyla hem kötü niyetli kişiler hem de bunları depolamak isteyenler, bunları biriktirmek isteyen kurum ve kuruluşlar erişiyorlar.”

“Biz velilere şu uyarıyı yapıyoruz, diyoruz ki kişisel veri içeren fotoğrafları, hele hele özel hayatını yani işte banyo fotoğraflarını, küvetteki fotoğraflarını, işte sahildeki fotoğraflarını, mayosuz fotoğraflarını yani bunlarla mahrem diyebileceğimiz fotoğrafları hiçbir şekilde sosyal medyaya yüklemesinler. Paylaşırken çok dikkatli olsunlar. Çocuğun özel hayatına saygı duysunlar. Kişisel verilerini de mutlaka korusunlar.”

Sefa Karcıoğlu’nun velilere yönelik yaptığı uyarılar aslında herkes için geçerli. Son dönemlerde gördüğümüz kullanıcı verilerinin ele geçirilmesi ve hatta satılması örnekleri giderek artmakta. Dolayısıyla kendiniz hakkında ne kadar az önemli bilgi paylaşırsanız o kadar güvende olursunuz.