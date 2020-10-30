Spider-Man: Miles Morales'te Spider-Verse Kostümü Olacak

Sony, bugün YouTube'da paylaştığı yeni bir videoda Spider-Man: Miles Morales'te Spider-Verse kostümünün yer alacağını duyurdu. Kostümle birlikte animasyonun sevilen yanlarından birisi de oyuna eklenecek.

Sony'nin 2018 yılında yayınladığı Örümcek Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse), görsel kalitesi, hikâyesi ve pek çok açısıyla izleyenlere kendini beğendirmeyi başarmıştı. Animasyon filmi, son yılların en iyi animasyon yapımları arasında gösterilmeye başlamıştı.

Ancak bildiğiniz üzere Miles Morales karakterinin karşımıza çıkacağı tek yer animasyon filmiyle sınırlı kalmayacak. Miles Morales, isminden de anlaşılabileceği üzere Sony'nin yeni nesil grafiklerine sahip olacak oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'te de kendisini gösterecek.

Spider-Man: Miles Morales'e yeni bir kostüm geliyor:

Bugüne kadar yayınlanan Marvel's Spider-Man: Miles Morales videolarıysa animasyondan epey farklıydı. Aynı karakterin anlatıldığı yapım farklı bir şekilde, tamamen akıcı bir biçimde karakteri gösteriyordu. Bu da animasyonu iyi yapan hafif stop motion'ımsı tarza uymuyordu.

Elbette konuştuğumuzun bir oyun olduğunu ve animasyonun aynısı olmayacağının farkındayız. Ancak Sony, oyunda böyle bir anlatım görmek isteyenler için yeni bir Spider-Verse kostümü duyurdu. Yeni kostümün ismi de animasyonun ismi olan 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' şeklinde oldu.

YouTube'da bir dakikalık videoyla görebileceğimiz kostüm, oyuna bambaşka bir dinamik getirdi. PlayStation 5 konsolunda çekilen görüntülerden oluşan videoda gördüğümüz üzere oyunun kendi akıcılığı ve Into the Spider-Verse'ün sanatı birleşti ve ortaya oldukça hoş görüntüler çıktı.

Oyunda bulunacak kostümü kullanmak içinse oyunun hikâyesini oynamak yeterli olacak. Ancak eğer oyunu ön siparişle alırsanız kostüme doğrudan erişim sağlayabileceksiniz. Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım günü PlayStation 5 ile birlikte çıkış yapacak.