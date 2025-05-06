Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPhone modelinde yer alacak 2 önemli özellik ortaya çıktı. Söylentiler doğruysa iPhone, katlanabilir telefonların en çok eleştirilen dezavantajlarından birini ortadan kaldıracak.

Katlanabilir telefonlar yavaş yavaş popülerleşirken Apple da bu alana girmeyi ve katlanabilir iPhone piyasaya sürmeyi planlıyordu. Tahminlere göre bu cihaz, önümüzdeki yıl bizlerle buluşacak.

Katlanabilir iPhone konusunda şimdiye kadar birçok iddia görmüştük. Cihazın kitap gibi katlanan bir tasarımla geleceği söyleniyordu. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg’den Mark Gurman, Power On bülteninde katlanabilir iPhone’a değindi ve cihazda yer alacak 2 özelliği paylaştı.

Kırışma sorunu olmayacak, çok kaliteli bir malzemeyle gelecek

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre katlanabilir iPhone modeli, katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından olan “ekran kırışması” sorununu ortadan kaldıracak. Cihazın orta kısmında, tam katlandığı yerde oluşan bu kırışmalar, katlanabilir iPhone’da “görünmez” olacakmış ve kullanıcıya kusursuz bir görüntüleme deneyimi sunacakmış. Böylece rakiplerinin önüne geçmeyi planladığı belirtilmiş.

İkincisi ise diğer katlanabilir telefonlara kıyasla çok daha kaliteli bir menteşeyle donatılacak olması. Gurman, cihazın kaliteli malzemelerle donatılacağını söylese de maalesef detay vermiyor. Ancak önceki söylentilere bakacak olursak şirketin titanyum ve paslanmaz çelik kullanmayı planladığını biliyoruz.

Katlanabilir iPhone’da başka neler bekliyoruz?

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre katlanabilir iPhone’da 7,8 inç boyutunda iç ekran, 5,5 inç boyutunda dış ekran göreceğiz. İkili arka kamera, Touch ID güç butonu, açıldığında 4,5 mm gibi incelik gibi özellikler de beklentiler arasında.