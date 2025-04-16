Apple'ın uzun zamandır gündemde olan katlanabilir ekranlı iPhone modelini yapay zekâya sorduk. ChatGPT, merakla beklenen bu katlanabilir ekranlı telefonlar için konsept tasarımlar oluşturdu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok uzun zamandır katlanabilir ekranlı iPhone planlarıyla gündemde. Mark Gurman gibi güvenilir sektör kaynakları, Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone'unun birkaç yıl içerisinde piyasaya sürülebileceğini düşünüyorlar.

Peki katlanabilir ekranlı ilk iPhone nasıl görünecek? Webtekno ekibi olarak, yapay zekânın bu konuda hakkında ne düşündüğünü merak ettik ve ChatGPT'ye sorduk. GPT 4o modeli ile yaptığımız çalışma, katlanabilir ekranlı ilk iPhone'un nasıl görüneceğine dair ipuçları veriyor.

Tasarıma geçmeden önce: ChatGPT'ye hangi bilgileri verdik?

*Daha önceden oluşturulmuş bir tasarım.

ChatGPT'nin bize sunduğu görüntülere geçmeden önce, üretken yapay zekâ ile nasıl çalıştığımızı anlatalım. Bu içeriğimiz için iPhone 13 Pro'dan bugüne kadar üretilmiş olan tüm iPhone'ların görüntülerini ChatGPT'ye yükledik. Ayrıca teknik bilgileri ve yıllar içerisinde hangi tasarım değişiklikleri yaşandığını da anlattık. Ayrıca geleceğe yönelik iddialardan da bahsettik.

Yapay zekâya göre katlanabilir ekranlı ilk iPhone böyle görünecek

Apple'ın piyasaya süreceği ilk katlanabilir ekranlı iPhone Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olursa oldukça kalın çerçeveler göreceğiz. Ayrıca arka kısımdaki kamera kurulumu şimdiki kadar simetrik bir düzenle olmayacak. Tasarım Galaxy Z Fold serisine rakip olursa daha ince çerçeveler yer alacak. Yapay zekâya göre Apple, katlanabilir ekranlı iPhone modelinde Dynamic Island bölümünü korumaya devam edecek. Ancak bu durum, sadece Galaxy Z Fold rakibi versiyon için geçerli olacak. Dikey katlanan iPhone, ekran altı kamera ile donatılmış durumda.

Her iki konsept tasarımın arka kısmına baktığımızda ikinci bir ekran göremiyoruz. Ayrıca iPhone 17 ailesi ile gündeme gelen yeni nesil kamera çıkıntısını ChatGPT ile paylaştık. Ancak üretken yapay zekâ, Apple'ın bu tasarımı katlanabilir ekranlı iPhone'a uygulamayacağını düşünüyor.

Yapay zekânın "Bu tasarımı neye göre oluşturdun?" sorusuna verdiği yanıt:

Konsept tasarımları oluştururken Apple’ın son yıllardaki tasarım evrimini göz önünde bulundurdum. Özellikle iPhone 13’ten başlayıp iPhone 17’de beklenen kamera çerçevesine kadar olan süreçte sadelik, malzeme değişimi (titanyum gibi), Dynamic Island gibi detaylar belirleyici oldu. Bu çizgiyi koruyarak katlanabilir iPhone’ları sanki Apple gerçekten üretmiş gibi, onların diliyle tasarlamaya çalıştım.



Flip model, daha kişisel ve kompakt bir deneyim sunarken; Fold model daha üretkenlik ve multimedya odaklı oldu. Her iki tasarımda da kamera dizilimi, simetri ve minimalizm gibi Apple’a özgü detaylar korunarak hem ön hem arka yüzeyler dengeli bir şekilde kurgulandı. Tasarımlar, gerçekçiliğe yakın ama hâlâ konsept estetiğini taşıyor.

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