Kaybolan Dağcı Kurtarma Ekiplerinin Aramalarını Açmadı

ABD’de çıktığı dağda kaybolan bir kişi arama kurtarma ekipleri tekrar tekrar aramasına rağmen telefonlara cevap vermedi. Ertesi gün kendi kendine geri dönen dağcı, aramalara bilinmeyen numara olduğu için cevap vermediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rocky Dağları’nın zirvesi Elbert Dağı, coğrafi güzellikleriyle pek çok dağcıyı misafir ediyor. Gerek yürüyüş alanları gerekse kamp alanlarıyla doğayla iç içe keyifli bir zaman sunuyor. Ancak tabii ki böyle mekanlar ve maceralar zaman zaman entreresan olaylarla da karşımıza çıkabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Elbert Dağı’nda kamp yapan bir kişi kayboldu. Kaybolan dağcı, beklenen sürede kamp alanına geri dönmeyince çevredekiler durumu arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

Kendisini arayanlara 'yabancı numara' diye cevap vermedi

Colorado eyaleti Lake Bölgesi Arama Kurtarma Ekipleri (SAR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim’de bir kişi Colarado'nun en yüksek dağı Elbert Dağı’na tırmandı. Dağcı kaldığı yere geri dönmeyince, çevredekiler arama kurtarma ekiplerine kaybolduğuna dair ihbarda bulundu. Arama ekipleri bölgede başlattıkları arama çalışmalarının yanı sıra cep telefonuyla da sürekli ulaşmaya çalıştı. Ancak arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Kayıp bildirisi üzerine hakkında arama çalışmaları yapılan kişi, 24 saat sonra kendi başına döndü. Kaybolan dağcı, telefonunu bilinmeyen numaradan arandığı için açmadığını söyledi.

Dağcının açıklamasının üzerine yetkililer “Kaybolan kişi, numarayı tanımadığı için defalarca yapılan aramalarımıza cevap vermedi. Tırmanış programınıza göre gecikmişseniz ve bilinmeyen bir numaradan tekrar tekrar aranıyorsanız lütfen telefona cevap verin. Güvende olduğunuzu doğrulamaya çalışan bir arama kurtarma ekibi olabilir!" şeklinde açıklama yaptı.