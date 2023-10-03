Sosyal medyada viral olan "Kayganlaştırıcı süreceğine yapıştırıcı süren çift, hastaneye kaldırıldı." başlıklı videonun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Görüntüler, bir diziye aitti...

Sosyal medyada geçtiğimiz hafta sonu ilginç bir video viral oldu. Eğer aktif bir Twitter kullanıcısıysanız, "Kayganlaştırıcı süreceğine yapıştırıcı süren çift, hastaneye kaldırıldı." şeklinde servis edilen videoyu mutlaka görmüşsünüzdür. Videoya göre cinsel ilişki sırasında yanlışlıkla yapıştırıcı kullanan iki kişi, içinde bulundukları durumdan kurtulamayınca hastaneye kaldırılıyordu.

Ancak bunun doğru olmadığı açığa çıktı. Konuyla ilgili inceleme yapan Teyit, olayın aslını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelere göre söz konusu görüntüler, bir diziye aitti ve hikaye de tamamen farklıydı. Gelin önce söz konusu videoya, ardından da gerçeklere bakalım.

İşte sosyal medyada viral olan o görüntü:

X'teki paylaşıma yapılan yorumlara bakarsanız, insanların buna inandıklarını görebilirsiniz.

Ancak bu görüntü, Szpital isimli bir diziden alıntıydı

Teyit'in araştırmasına göre söz konusu görüntüler, aslında Szpital isimli bir diziden alıntı. Polonya'da gösterilen diziden alınan kesit, 2019 yılından beri de gündemde. Bunun nedeni, söz konusu görüntülerin 2019 yılında yayınlanan 782. bölümde bulunması. Olayın aslı ise şöyle:

"Dizide, bekâr bir adam, 18 yaşındaki kızının arkadaşlarından biriyle birlikte olmaktadır. İlişki sırasında kızına yakalanan adam ile sevgilisi, panik yapar ve vücutları kilitlenir. İşte bunun sonucunda da hastaneye kaldırılırlar."

Szpital'ın 782. bölümündeki o sahneyi aşağıdan izleyebilirsiniz:

Cinsel ilişkide "kilitlenme" mümkün mü?

Evet, cinsel ilişkide kilitlenmek mümkün. Ancak bunun bir yapıştırıcı veya kimyasal madde ile yaşanması pek olası değil. Bazı durumlarda vajina, aşırı derecede kasılabiliyor ve bu da çiftin "kilitlenmesine" yol açabiliyor...

Geçtiğimiz hafta sonu milyonlarca kullanıcıyı meşgul eden olay, internette gördüğümüz her şeye inanmamamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.