Bazı insanlar özel bir yetenekle doğar, ancak bazıları da yaşadıkları trajik bir olaydan yeni yetenekler kazanırlar. Bugün sizi, geçirdikleri kazanın ardından tuhaf şekilde karakterleri değişen insanlarla tanıştırıyoruz.

Çizgi romanlarda, genellikle kötü giden bir deneyin sonucunda özel güçler kazanan insanlar anlatılır. Örneğin Hulk, deneydeki bir terslik sonucunda özel güçlerini kazanıp, yeşil bir deve dönmüştü. Aynı şekilde Wolverine de genetik bir değişiklik sonucunda, normal bir insanın yapamayacağı eylemleri gerçekleştirebiliyordu. Tüm bunların yalnızca çizgi roman dünyasıyla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız, Webtekno sizi şaşırtmaya hazır.

Bazı insanlar, geçirdikleri kazaların ardından daha önce hiç tecrübelerinin bulunmadığı alanlarda yetenekler kazanabiliyorlar. Bir anda ortaya çıkan "özel güçlerin" genelde bir açıklaması olmuyor. Bu özel güçler fazlasıyla ilginç olabiliyor. Biz de bu haberimizde geçirdikleri kazanın ardından yaşamları büyük ölçüde değişen insanları listeleyeceğiz.

Eşsiz hafıza - Orlando Serrel:

On yaşındaki beyzbol oyuncusu Orlando Serrel, vuruşunu yapmak için beklerken yüzünün sol kısmına gelen top sonucunda bir anda bayıldı. Kısa sürede toparlanıp oyununa devam eden Orlando o günkü oyununu tamamlasa da katlanması son derece güç baş ağrılarıyla yüzleşti. Ağrılar fazlasıyla şiddetliydi ancak Orlando bu ağrıları ailesinden gizledi. Birkaç günün ardından tüm ağrılar birden ortadan kayboldu ve Orlando her şeyin normale döndüğünü düşünmeye başladı ancak aslında tam da bu noktadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

Kazanın ardından eşsiz bir hafızaya sahip olan Orlando, sorulan her şeyi kusursuz ve eksiksiz bir şekilde cevaplayabiliyordu. Tüm bunlara ek olarak kendisine bir tarih verildiğinde bu tarihin hangi günde olduğunu da söyleyebiliyordu. Daha açık olmamız gerekirse, Orlando’ya ’12 Temmuz 1976 hangi gündü?’ diye soracak olursanız ‘Pazartesi’ cevabını alabilirsiniz.

Kafasına vura vura öğretmek - Jason Padgett:

Jason Padgett’ın başına gelen korkunç olay 2002 yılında yaşandı. Sıradan insanların yaptığı gibi evinden çıkıp bir şeyler içmek isteyen Padgett, mekandan çıktıktan sonra iki serseri tarafından ciddi şekilde dövüldü ve özellikle kafasına ciddi darbeler aldı. İyileşme sürecinde görüşünde bir farklılık sezen Padgett, gördüğü nesneleri geometrik şekillerde bağdaştırdığını belirtti. Gördüğü şeyleri çizmeye başlayan Padgett, çizdiği şeylerin gelişigüzel değil, belirli bir yapıda olduğunu fark etti.

Çizdiği bu geometrik şekiller, karmaşık matematik formüllerinin görsel geometrik formlarıydı ve “fraktal” olarak biliniyordu. Hayatı boyunca matematikle yıldızı barışık olmayan Padgett’ın bir anda bir matematik dehasına dönüşmesi ile herkesi şaşırttı.

Müziğe balıklama dalmak - Derek Amato:

Derek Amato, 2006 yılında katıldığı bir partide havuzun başındaki yerini aldı. Havuza balıklama atladıktan sonra kafasını havuzun dibine çarpan Amato, bilincini kaybetti. Hastanede uyandıktan sonra doktorlar kendisine bir beyin sarsıntısı geçirdiğini bildirdiler. Amato, sarsıntı sonucunda kısmi hafıza ve %35 duyu kaybı yaşamış olsa da olayın getirileri de olmuştu.

Bilincini tekrar kazandığı zamanlarda siyah beyaz şekillerin gözünün önünden geçtiğini belirten Amato, nefes almak kadar doğal bir şekilde piyano çalmaya başlamıştı. Önündeki şekilleri "nereye gitmesi gerektiğini söyleyen bir rehber"e benzeten Amato, ilk defa başına oturduğu piyanoyu bir virtüöz gibi çalabildi.

Aşçılıktan ressamlığa -

1960’lı yıllara dayanan bu olayın kahramanıysa Franco Magnani isimli bir İtalyan göçmen. Sebebi belirsiz bir şekilde şiddetli ateş ve inme geçiren Magnani, yıllar öncesinden anılarını net bir şekilde hatırlayabiliyordu. Geçmişte bulunduğu yerleri hafızasından çizmeye başlayan Magnani, çizdiği yerleri gerçeğiyle bire bir olarak tuvale aktarabiliyor.

Bu durum size fazla ilginç gelmediyse Magnani’nin daha önce resimle uğraşmadığını ve resim çizemediğini de söylemekte yarar var. Yukarıdaki fotoğrafın sol tarafındaki görseller Magnani'nin çizdiği yerlerin gerçek fotoğrafları. Sağdaki görseller ise Magnani'nin hafızasından çizdiği resimler...

Uyku mu, o da ne? - Thai Ngoc

1942 yılında doğan Vietnamlı çiftçi Thai Ngoc, 1973 yılında şiddetli bir ateş vakası yaşadı. Hastalığı atlattıktan sonra Thai Ngoc’un hayatı köklü bir şekilde değişime uğradı. Thai Ngoc o günden sonra uyuyamadı ve bilim insanlarının bu konu üzerine araştırmaları duruma bir teşhis getirmeye yeterli olmadı. Buradaki “uyuyamadı” sözünü “uyumakta zorluk çekti” şeklinde kullanmadığımızı da söylemekte yarar var. Vietnamlı çiftçi o günden bu yana kadar bir saat dahi uyumadı, uykunun herhangi bir eksikliğini de hissetmedi. Yüksek dozda alkol ve uyku ilaçlarını da deneyen Ngoc, hiçbir şeyin işe yaramadığını belirtti. Son olarak araştırmacılar Ngoc'un sağlıklı ve standart vücut işlevlerine sahip biri olduğunu da belirttiler.

Bilim dünyasının bile açıklayamadığı değişiklikleri ele aldığımız yazımızın sonuna geldik. Kazalardan sonra yabancı dil konuşmaya başlayan insanların biraz daha yaygın olduğunu düşündüğümüz için onları bu listenin içine dahil etmediğimizi de belirtmek isteriz. Sizin bildiğiniz gizemli değişiklikler bulunuyorsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.