Dünyanın en popüler bilim kurgu filmlerinden biri olan Matrix efsanesinin sevilen ismi Keanu Reeves, Matrix 4 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda yıllar sonra çekilen devam filminde neden rol aldığına da değinen Reeves, Wachowski Kardeşler'le çalışmanın harika bir şey olduğunu ifade etti.

İlk kez 1999 yılında sinemaseverlerle buluşan Matrix efsanesi, dünyanın en popüler bilim kurgu filmlerinden bir tanesi haline gelmişti. Sinemaseverlerin yoğun ilgisinden memnun olan Matrix ekibi de bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve yıllar içerisinde yeni Matrix filmleri gördük. Tam her şey unutulmaya başlamış ve seri, efsaneler arasındaki yerini almaya başlamıştı ki yeni bir Matrix filminin yolda olduğu açıklandı.

Matrix filmlerinin bir numaralı yüzü hiç şüphesiz Keanu Reeves oldu. Filmde canlandırdığı "Neo" isimli karakterle milyonları kendisine hayran bırakmayı başaran Reeves, filmdeki aksiyon sahneleri ile de Matrix severlerin hafızasına kazındı. Yeni Matrix filminde de karakterine geri dönecek olan Reeves, şimdiyse "Matrix 4" olarak isimlendirilen yeni filmde rol alma nedenini açıkladı.

"Lana Wachowski güzel bir senaryo yazdı ve bu senaryo beni etkiledi. Filmde yer alma sebebim sadece onunla tekrar çalışmanın harika olması."

Matrix efsanesi, "Wachowski Kardeşler" olarak da bilinen iki yapımcının projesiydi. Lana ve Lilly ismindeki iki kardeş, bilim kurgu türünün belki de en ikonik yapımı olan Matrix'i sinemaseverlerle buluşturmuş, üstelik bu seriyi dünyanın en popüler film serilerinden biri haline getirmeyi başarmışlardı.

Reeves, Matrix 4 ile ilgili yaptığı açıklamalarda Lana Wachowski'nin güzel bir senaryo yazdığını ve bu senaryodan fazlasıyla etkilendiğini söylüyor. Matrix 4'te yer alma sebebinin de bununla bağlantılı olduğunu ifade eden Reeves, Wachowski ile çalışmanın harika bir şey olduğunu ve Matrix 4'te yer almaya karar vermesinin tek nedeninin bu olduğunu belirtiyor.

Trinity karakterine can veren Carrie-Anne Moss, böyle bir projeyi beklemiyormuş

Matrix 4'le ilgili bir diğer açıklama ise filmdeki başka bir önemli karakter olan Carrie-Anne Moss'tan geldi. Trinity isimli karaktere can veren Moss, Matrix'in devam filminin çekileceğini hiç düşünmediğini ve projeden haberdar olduktan sonra fazlasıyla heyecanlandığını söylüyor. Moss'a göre yıllar sonra çekilmesine karar verilen Matrix 4, kendisi için bir armağan olmuş.