Yuvanızı paylaştığınız kedilerin dışarı çıkmasına izin verdiğinizde birçok ciddi riski de kabulleniyorsunuz demektir. Nasıl mı?

Kimi kedi ana-babası kedisini evde tuttuğu için suçlu hissederek onu rahatça dışarı çıkarabilirken kimisi apartmana kaçtığında bile panikliyor, asla dışarı adımını atmasına izin vermiyor.

Her ne kadar ikinci seçenekteki “ebeveynliği” belki biraz fazla bulsak da aslında bilime göre doğru olanı onlar yapıyor.

İlk olarak hatırlatmakta fayda var…

Evet, kediniz sürekli dışarı çıkmak istiyor olabilir ve siz de bunu “Doğasına engel oluyorum.” diye yorumlayarak suçlu hissedebilirsiniz ancak unutmamak gerekir ki kediler evcil hayvan olarak evrimleştiler ve günümüzde evlerde olmaları onlar için daha avantajlı.

İnşa ettiğimiz yeni dünya, sadece insanların yararına ve “doğa” diye bir şey kalmadı. Bu yüzden kedilerinizin dışarı çıkmasına izin vererek aslında onları doğaya değil hem sizin için hem onlar için risk teşkil edebilecek bir ortama gönderiyorsunuz.

Dışarıdan viral hastlalık kapma ihtimalleri çok yüksek.

Özellikle ülkemizde ne yazık ki birçok belediye hayvanları ihmal ettiğinden sokakta yaşayan hayvanlarda hastalıklar çok yaygın. En yaygın olan ise FIP adlı ölümcül hastalığa evrilebilen Corona.

Bu Corona, öyle insanlardaki gibi veya insanlara bulaşan bir şey değil ancak kediden kediye çok kolay bir şekilde bulaşıyor ve pek çok kedi, ölümcül FIP’e dönüşmezse hayatı boyunca Corona hastalığı ile yaşamak zorunda kalıyor. İlla hastalıklı bir kediyle temas etmesine gerek yok, hastalıklı edinin salgılarının olduğu bir yerle temas etmesi de yeterli.

Bunun yanı sıra sokağa çıkan kediler; lösemi, kedi AIDS’i FIV, kedi distamperi, üst solunum yolu enfeksiyonu kapabiliyor.

Bir diğer tehlike, parazitler.

Pireler, keneler, kulak akarları, gastrointestinal solucanlar, saçkıran… Tüm bu parazitler kedilerde kaşınma, cilt enfeksiyonu, kusma, ishal gibi çeşitli orta şiddetli semptomlara sebep olabiliyor. Hatta bazıları eve girerek size de bulaşabiliyor.

Güvenlik risklerini yadsıyamayız.

Maalesef Türkiye’de sokaktaki hayvanlar çok ciddi risklerle karşı karşıya. Etrafa zehirler koyuluyor, şiddete ve işkenceye maruz kalabiliyorlar, araba çarpabiliyor…

Kısacası hayatlarını ciddi şekilde tehdit edebilecek birçok problemle savaşıyorlar. Hiçbirimiz, biricik kedilerimizin bunlara maruz kalmasını istemeyiz değil mi?

Hatta bir kediye yuvamızı açmayı düşündüğümüzde tercihimizi sokakta yaşam mücadelesi veren bir hayvandan yana kullanarak hayatlarını kurtarabileceğimizi hatırlatmayı da atlamayalım ve konumuza dönelim.

Yapılan bir araştırmaya göre doğal yaşamı da tehdit ediyorlar.

Maryland Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre evden dışarı çıkarılan kediler, kuduz, toksoplazmoz vb. hastalıkları hem kendi bünyesine alabiliyor hem de eve taşıyabiliyor.

Bunun yanı sıra her ne kadar bizim coğrafyamızda geçerli olmasa da ABD gibi yerlerde sincapları, tavşanları, fareleri, kunduzları avlayarak doğal yaşamı tehdit ediyorlar.

Araştırmacılar, evcil hayvanlar ile vahşi yaşam arasındaki karşılaşmaları önlemek için kedilerin iç mekânlarda tutulması gerektiğini söylüyor.

İlginizi çekebilir: