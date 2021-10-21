Geçtiğimiz yıl Masotoşi Hosona adındaki 59 yaşındaki bir adamın kedisini zorla küvette yüzdürdüğü video, sosyal medyada gündem olarak epey eleştiri almıştı. Hayvan hakları savunucuları Horona'yı şikayet ettikten sonra yaşlı adam kedisini zorla yüzdürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Hosono, geçtiğimiz senenin haziran ayında kedisini suyun boyunu geçtiği bir küvette zorla yüzdürmeye çalışmış, zavallı kedinin boğulmamak için çırpındığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Hosono için bir eğlence gibi görünen bu video haklı olarak eleştiri yağmuruna tutulmuştu ve hayvan hakları koruyucuları, Horona'yı yetkililere şikayet etmişti. Uzun süren şikayetlerden sonra harekete geçen polis, 59 yaşındaki adamı 20 Ekim'de tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Uzman veterinerler, Hosona'nın kediye eziyet ettiğini teyit etmiş

Polislerin yaptığı açıklamaya göre Hosono, kedisini zorla küvette yüzdürdüğünü kabul etse de evcil hayvanına işkence ettiğini reddediyor. Bunun üzerine polisler, Hosona'nın paylaştığı videoyu birçok uzman veterinere göstermiş ve uzmanlar, kedinin akciğerlerine kaçan suyun ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirterek bu hareketi eziyet olarak tanımlamış.

Hosona, video yüzünden aldığı şikayetlerden sonra evinden uzak bir yere taşınmış ki yapılan açıklamalara göre bu hareket, Horona'nın polisin bir gün kapısına geleceğini ve bu yüzden de kaçmak istediğini gösteriyor. Ancak polisler, gelen şikayetler üzerine Hosona'nın yerini tespit etmeyi başarmış ve 59 yaşındaki adamı cezaevine göndermiş.