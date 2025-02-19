OpenAI tarafından görevden alınan Sam Altman, kendi şirketinden kovulan tek CEO değildi. Sam Altman gibi, kendi şirketindeki görevine son verilen CEO’ları öğrenmeye hazır mısınız?

Bir CEO’nun, kendi şirketinden kovulması, duyunca bile kulağa epey tuhaf geliyor ama bu durum gerçekten de yaşanabiliyor. Üstelik bu kişiler, yakından tanıdığımız isimler.

Apple’ın kurucusu Steve Jobs mu dersiniz, OpenAI’ın CEO’su Sam Altman mı… İşte kendi şirketinden kurulan 6 CEO!

Steve Jobs

Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs, iki yeni ürünün satış beklentilerini karşılayamadıktan sonra, Sculley ile (Pepsi’nin eski CEO’su) çatışma içine girdi. Jobs, Macintosh bilgisayarın başarısına odaklanırken Sculley ve yönetim kurulu, daha geniş bir ürün yelpazesi ve kârlılık odaklı bir strateji benimsemek istiyordu.

1985 yılında, şirketin yönetim kuruluyla yaşadığı fikir ayrılığı sebebiyle işten çıkarıldı. 1997 yılında ise Apple’a CEO olarak tekrardan katıldı. Bu ikinci katılım, onu zirveye taşıdı.

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Sam Altman

Sam Altman Kasım 2023'te OpenAI'deki CEO görevinden kısa süreliğine alındı. Yönetim kurulu, şeffaflığı ve yapay zekâ güvenliği konularındaki tutumu hakkında endişelerini dile getirdi. Ancak şirket içinde ve dışında büyük baskılar sonucunda birkaç gün içinde tekrar CEO olarak göreve getirildi.

Şubat 2025 itibarıyla Altman, OpenAI'yi yönetmeye devam ediyor. Hatta kısa süre önce Elon Musk liderliğindeki 97,4 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti ve OpenAI'nin satılık olmadığını vurguladı.

Jack Dorsey

2006 yılında sosyal medya platformu Twitter'ın kurucu ortağı olan Jack Dorsey, 2008 yılında CEO görevinden kovuldu. Şirketin yönetim kurulu onu, şirketi yönetmeye uygun bulamamıştı.

Yönetim kurulu; Dorsey'in hizmetin rutin olarak çökmesine neden olan kalıcı bir kesinti sorununu çözememesinden, tüm Twitter sistemi için herhangi bir yedekleme eksikliğinden ve Dorsey'nin yoga derslerine katılmak için işten erken ayrılmasından bahsetmişti. 2015 yılında CEO olarak yeniden göreve alındı, 2021'de istifa etmeden önce 6 yıl daha CEO olarak görev yaptı.

Marissa Mayer

Mayer, 2012 yılında Yahoo CEO'su olarak işe alındı ve bu hareket ,web sitesi için bir darbe olarak adlandırıldı. 5 yıl sonra, 23 milyon dolarlık kıdem tazminatı ile istifa etti. Yahoo'da görev süresi boyunca, kullanıcıların verilerini tehlikeye atan büyük güvenlik ihlalleri yaptığı söyleniyor.

Carly Fiorina

Carly Fiorina, 1999-2005 yılları arasında HP'nin CEO'suydu ancak Compaq şirketiyle birleşmesi ve düşük finansal performans nedeniyle 2005'te HP yönetim kurulu tarafından görevden alındı.

Yönetim tarzı şirket kültürüyle örtüşmüyordu ve hisse senedi fiyatları düşmüştü. Bu da yönetim kuruluyla anlaşmazlıklara yol açtı. Ayrılırken 21 milyon dolarlık tazminat aldı ve daha sonra ABD'de siyasetle ilgilenmeye başladı.

Travis Kalanick

Uber CEO'su Travis Kalan, 2017'de istifaya zorlandı. Şirketteki cinsel taciz ve ayrımcılık iddiaları büyük tepki çekmişti. Ayrıca "Delete Uber" (Uber'i Sil) kampanyası ve rekabet ihlalleri krizi derinleştirmişti. Sonunda, büyük yatırımcıların baskısıyla görevini bırakmak zorunda kaldı.

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