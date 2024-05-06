Jack Dorsey, X'ten sonra kurduğu Blusky platformunun yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. Bu ayrılık hakkında detaylı açıklama yapılmadı.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in (eski adıyla Twitter) kurucusu Jack Dorsey, bundan birkaç yıl önce platformdan ayrıldı ve "Bluesky"ı kurdu. Merkeziyetsiz bir platform olarak karşımıza çıkan Bluesky, bazı kullanıcılar tarafından çoktan benimsendi. Ancak şimdi ilginç bir gelişme ile karşınızdayız.

Jack Dorsey'in Blusky'daki yönetim kurulu üyeliğinin sona erdiği açıklandı. Blusky tarafından yapılan açıklamada, Jack Dorsey'in platforma olan katkıları için teşekkür edildi. Blusky, Jack Dorsey'in boşalan koltuğunu doldurmak için yeni bir isim arayışında olduğunu ifade etti.

Ayrılığın nedeni belli değil

Ne Bluesky ne de Jack Dorsey, neden böyle bir şey yaşandığına ilişkin hiçbir açıklama yapmadılar. Yani bu ayrılığın nedeni belli değil. Açık konuşmak gerekirse böyle bir şey yaşanması beklenmiyordu.

Blusky ile ilgili detaylı bilgi için:

Ancak Jack Dorsey, Blusky tarafına ciddi anlamda öfkeli gibi görünüyor. Zira resmî X hesabını gözden geçiren Dorsey, Bluesky ile ilgili takip ettiği tüm hesapları çıkarttı ve artık sadece 3 kişiyi takip ediyor. Bakalım iş insanı, hayatının geri kalan bölümünde ne gibi projelerle karşımıza çıkacak...