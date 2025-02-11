Milyarder iş insanı Elon Musk ile OpenAI CEO'su Sam Altman arasındaki gerilim biraz daha tırmandı. Taraflar, birbirlerine oldukça sert ifadeler kullandılar. İşte yaşananlar...

Milyarder iş insanı Elon Musk ile OpenAI'ın CEO'su Sam Altman arasındaki gerilim, uzun zamandır konuşuluyor. Tam ortalık durulmuştu ki geçtiğimiz saatler karşılıklı atışmalar yeniden başladı. Gelin yaşananlara yakından bakalım.

The Wall Street Journal, Elon Musk'ın OpenAI'a bir teklif sunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Musk, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen kolunu almak için 97,4 milyar doları gözden çıkarmıştı. Hatta bu teklifi OpenAI yönetim kuruluna da sunmuştu. Bunun altında kalmayan OpenAI CEO'su, Elon Musk'ı ti'ye aldığı bir paylaşım yaptı.

İşte Sam Altman tarafından yapılan açıklama:

Hayır teşekkürler ama istersen twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alırız.

OpenAI CEO'su, Elon Musk'ın teklifini bu sözlerle reddetti. Buradaki vurgu, şimdilerde X olarak andığımız platformu 9,74 milyar dolara satın alınmak istenmesiydi. Hatırlayın, Elon Musk X için tam 44 milyar dolar harcamıştı.

Elon Musk: "Dolandırıcı"

Sam Altman tarafından yapılan paylaşımı yanıtlayan Elon Musk, kavgada bile söylenmeyecek bir ifade kullandı. Musk, Sam Altman'e "Dolandırıcı" dedi. Bununla da yetinmeyen Elon Musk, yaptığı başka bir paylaşımda da "Scam Altman" ifadesini kullandı. "Scam" kelimesi, daha çok kripto para dünyasının kullandığı, dolandırıcılık amacıyla kurulduğu düşünülen coin veya token'lar için kullanılmaktadır.

Elon Musk'ın "Scam Altman" paylaşımı:

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