Steve Jobs’un enteresan özellikleri olduğu aşikâr. Evinde mobilya olmaması, dönem dönem sadece meyveyle beslenmesi, plakasız araç kullanması, hep aynı kıyafetleri giymesi… Ancak hiç şüphesiz, birazdan bahsedeceğimiz özelliği aralarından en tuhafı: Ayaklarını tuvaletin içine sokması…

Apple ve Steve Jobs hakkında ilginç ve yararlı içerikler sunan “Apple Explained”, Steve Jobs hakkında pek çok kişinin bilmediği, epey şaşırtıcı bir bilgiden bahsetti.

Steve Jobs’un, Apple ofisinde ayaklarını tuvalete sokması. Peki bu, iğrenç olduğu kadar tuhaf hareketi neden yapıyordu?

Steve Jobs, alternatif tıbba meraklı bir insandı.

1970’lerde Steve Jobs, Reed Üniversitesinden ayrıldıktan sonra manevi bir keşif yoluna girmişti. Daha iyi zihinsel aktivite ve ‘ecstasy duyguları’ verdiğini iddia ederek haftalarca sadece meyve yediği günler oldu.

Evet, Steve Jobs bir dahiydi ancak çok enteresan alışkanlıkları ve özellikleri de vardı. Apple Explained’e göre ayaklarını tuvaletin içine sokması da alternatif tıp yöntemlerine olan takıntısındandı.

Ayakları ıslatmanın bilimsel olarak yararlı yönleri var.

Bazılarınızın bildiği üzere Steve Jobs, Hindu geleneklerini epey benimsiyordu. Hindular, ayak ıslatmanın vücudun enerjisini dengelediğine ve fiziksel uyum sağladığına inanıyor. Bu yüzden Jobs, bu geleneği sürdürmek istemiş olabilir.

Bilimsel olarak da ayakları ıslatmak; kan damarlarını genişletiyor, kan dolaşımını ve enerjiyi artırabiliyor, stresi azaltıyor. Yani insanı gerçekten rahatlatabilen bir uygulama. Yine de bunun tuvalette yapılmasının herhangi bir ekstra avantajı yok tabii.

Apple Explained’in tahminine göre, şirket tuvaletleri en yakın yer olduğu için Steve Jobs, ayaklarını ıslatmanın en kolay yolu olarak burayı tercih etmiş olabilir.

Steve Jobs ile ilgili birkaç enteresan bilgi daha bırakalım:

Genellikle yalın ayak çalışıyordu. Bu da minimalist yaşam tarzının bir parçasıydı.

Bu da minimalist yaşam tarzının bir parçasıydı. Kaliforniya’da, arabayı satın aldıktan sonra ilk 6 ay plaka taktırma zorunluluğu olmadığı için bu açıktan faydalanıp plakasız araba kullanıyordu.

Özellikle gençlik yıllarında ve hayatının belirli dönemlerinde, veganlığın bir alt türü olan frutaryen beslenme şeklini uyguluyordu. Yani yemekleri sadece meyve, tohum kuruyemiş ve sebzeden oluşuyordu.

şeklini uyguluyordu. Yani yemekleri sadece meyve, tohum kuruyemiş ve sebzeden oluşuyordu. Jobs, evlat edinilmiş bir çocuktu.

bir çocuktu. Bir dönem Atari'de teknik destek elemanı olarak çalışmıştı.

Steve Jobs hakkında daha fazla ilgi çekici içeriğe göz atabilirsiniz: