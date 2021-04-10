YKS'de Çıkacağı Kesinleşen Konular ve Çalışma Taktikleri

Geçtiğimiz günlerde başvuru süresi sonlanan YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım son hızla devam ediyor. AYT, TYT ve YDT olarak üç farklı oturumdan oluşan YKS konuları nerdeyse kesinleşti diyebiliriz. Başarılı bir sonuç için uygulayabileceğiniz çalışma taktiklerini ve YKS konularını anlattık.

4 Şubat 2021 tarihinde başlayan YKS başvuru süreci 2 Mart 2021 tarihinde kapandı. Temel Yeterlilik Testi TYT, Alan Yeterlilik Testleri AYT ve Yabancı Dil Testi YDT oturumlarından oluşan YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı için katılımcılar oturum başı 90 TL ödediler. İlk oturum TYT 26 haziran 2021, ikinci oturum AYT 27 Haziran 2021 ve yabancı dil oturumu YDT 27 Haziran 2021 tarihinde öğleden sonra yapılacak.

YKS konuları için neredeyse kesinleşti gözüyle bakabiliriz. Sınav günü için geri sayım son hızıyla sürerken çalışmayı son aylara bırakanlar ve son ayları nokta atışı çalışmalar ile geçirmek isteyenler için YKS konuları ve bazı çalışma taktikleri anlattık. Hiçbir sınav hayatın sonu değil ancak emeklerinizi boşa çıkarmamak için bazı konular üzerinde daha dikkatli çalışmalı ve uzmanların çalışma taktiklerini gözardı etmemelisiniz.

Kesinleşen YKS konuları:

TYT Türkçe; Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragrafta Anlam Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Sözcükte Yapı İsimler (Adlar) Sıfatlar (Ön Adlar) Zamirler (Adıllar) Zarflar (Belirteç) Edat, Bağlaç, Ünlem Fiiler (Eylemler) Ek Fiil Fiilimsi Fiilde Çatı Cümle Ögeleri Cümle Türleri Anlatım Bozuklukları

TYT Matematik; Sayı Kümeleri ve Çeşitleri Bölme-Bölünebilme Ebob-Ekok Rasyonel Sayılar Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler Mutlak Değer Üslü İfadeler Köklü İfadeler Çarpanlara Ayırma Oran – Orantı Denklem Çözme Sayı – Kesir Problemleri Yaş Problemleri Hareket Problemleri Karışım Problemleri Yüzde-Faiz Problemleri Tablo-Grafik Problemleri Rutin Olmayan Problemler Veri Mantık Kümeler Fonksiyonlar Polinomlar 2. Dereceden Denklemler Karmaşık Sayılar Permütasyon Kombinasyon Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı Olasılık

TYT Geometri; Doğruda Açılar Üçgende Açılar Açı-Kenar Bağıntıları Eşlik Benzerlik Açıortay Kenarortay İkizkenar-Eşkenar Üçgen Dik Üçgen Üçgende Alan Çokgenler Dörtgenler Yamuk Paralelkenar Eşkenar Dörtgen Dikdörtgen Kare Deltoid Noktanın ve Doğrunun Analitiği Çemberde Açı ve Uzunluk Dairenin Çevresi ve Alanı Dik Prizma Dik Piramit

TYT Fizik; Elektrostatik Mıknatıs Elektrik Akımı İş ve Enerji Kütle Merkezi Dinamik Doğrusal Hareket – Bağıl Hareket Sıvıların Kaldırma İlkesi Basit Makine Basınç Ses Optik Isı Ve Sıcaklık Madde Ve Özellikleri Kuvvetler Fiziğin Doğası

TYT Kimya; Kimya Bilimi Atom ve Periyodik Sistem Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Maddenin Hâlleri Doğa ve Kimya Kimyanın Temel Kanunları Mol Kavramı Kimyasal Tepkime Denklemleri Kimyasal Hesaplamalar Karışımlar Karışımların Ayrılması Asitler, Bazlar, Tuzlar Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji; Biyoloji Bilimi Temel Bileşenler Hücrenin Yapısı Hücre Zarından Madde Alışverişi Sitoplazma ve Çekirdek Canlıların Sınıflandırılması Hücre Bölünmeleri Üreme Çeşitleri Kalıtım Ekosistem Ekolojisi

TYT Tarih; Tarih Bilimine Giriş İlk Çağ Medeniyetleri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri İslam Tarihi ve Uygarlığı Türk-İslam Devletleri Türkiye Tarihi Beylikten Devlete Dünya Gücü Osmanlı Devleti Arayış Yılları Yeniçağ Avrupası 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Yakınçağ Avrupası En Uzun Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 1881’den 1919’a Mustafa Kemal 20. Yüzyıl Başlarında Dünya I. Dünya Savaşı I. TBMM Dönemi Kurtuluş Savaşında Cepheler Türk İnkılabı Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

TYT Coğrafya; Doğa ve İnsan Dünya’nın Şekil ve Hareketleri Coğrafi Konum Harita Bilgisi Atmosfer ve İklim Sıcaklık Basınç ve Rüzgarlar Nemlilik ve Yağış İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü Türkiye’nin İklimi Yerin Şekillenmesi İç Kuvvetler Dış Kuvvetler Su Kaynakları Topraklar Bitkiler Nüfus Göç Yerleşmeler Bölgeler ve Ülkeler Doğal Afetler

TYT Din Kültürü; İnanç İbadet Ahlâk ve Değerler Din, Kültür ve Medeniyet Hz. Muhammed (SAV.) Vahiy ve Akıl İslam ve Bilim / Anadolu’da İslam Kur’an’da Bazı Kavramlar İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Güncel Dini Meseleler Dinler

TYT Felsefe; Felsefeyi Tanıma Felsefe ile Düşünme Varlık Felsefesi Bilgi Felsefesi Bilim Felsefesi Ahlak Felsefesi Din Felsefesi Siyaset Felsefesi Sanat Felsefesi

AYT Matematik; Fonksiyonlar Polinomlar 2. Dereceden Denklemler Karmaşık sayı Parabol Eşitsizlikler Permütasyon – Kombinasyon Binom ve Olasılık Logaritma Diziler Trigonometri Limit ve Süreklilik Türev Alma Kuralları Türev Uygulamaları Belirsiz İntegral Belirli İntegral İntegralle Alan Hesabı AYT Geometri; Doğruda Açılar Üçgende Açılar Açı-Kenar Bağıntıları Eşlik – Benzerlik Açıortay – Kenarortay İkizkenar-Eşkenar Üçgen Dik Üçgen Üçgende Alan Çokgenler Yamuk Paralelkenar Eşkenar Dörtgen Dikdörtgen Kare – Deltoid Noktanın Analitiği ve Doğrunun Analitiği Dönüşüm Geometrisi Çemberde Açı ve Uzunluk Dairenin Çevresi ve Alanı Dik Prizma Dik Piramit Silindir-Koni-Küre Çemberin Analitiği

AYT Fizik; Vektörler Bağıl Hareket Newton’ın Hareket Yasaları Sabit İvmeli Hareket Atışlar Enerji ve Hareket İtme ve Çizgisel Momentum Tork-Denge-Ağırlık Merkezi Basit Makineler Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş Paralel Levhalar ve Sığa Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme Alternatif Akım ve Transformatörler Çembersel Hareket Basit Harmonik Hareket Dalga Mekaniği Atom Modelleri Büyük Patlama ve Radyoaktivite Modern Fizik Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya; Kuantum Sayıları Elektron Dizilimi Periyodik Özellik Gazlar Çözeltilerde Derişim Koligatif Özellikler Çözünürlük Kimyasal Tepkimelerde Enerji Kimyasal Tepkimelerde Hız Kimyasal Denge Asit-Baz Dengesi Çözünürlük Dengesi (KÇÇ) Redoks Piller Elektroliz Karbon Kimyasına Giriş Hidrokarbonlar Alkoller ve Eterler Karbonil Bileşikleri Karboksilik Asitler ve Esterler Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji; Sinir Sistemi Endokrin Sistem Duyu Organları Destek ve Hareket Sistemi Sindirim Sistemi Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi Solunum Sistemi Boşaltım Sistemi Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim Komünite ve Popülasyon Ekolojisi Genetik Şifre-Protein Sentezi Fotosentez – Kemosentez Hücresel Solunum Bitki Biyolojisi Canlılar ve Çevre

AYT Edebiyat; Anlam Bilgisi (Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam) Edebî Bilgiler Destan Dönemi (İslamiyet Öncesi) Türk Edebiyatı İslami Devir Türk Edebiyatı (İlk Ürünler) Divan Edebiyatı Halk Edebiyatı Edebî Akımlar Tanzimat Edebiyatı Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı Millî Edebiyat Cumhuriyet Şiiri Cumhuriyet Romanı Cumhuriyet Dönemi Dünya Edebiyatı Çağdaş Türk Edebiyatı Eser Özetleri

AYT Tarih; Atatürk’ün Ölümü 20. yy Başlarında Dünya İkinci Dünya Savaşı Soğuk Savaş Dönemi Yumuşama Dönemi ve Sonrası Küreselleşen Dünya Türklerde Devlet Teşkilatı Türklerde Toplum Yapısı Türklerde Hukuk Türklerde Ekonomi Türklerde Eğitim – Bilim Türklerde Sanat Türklerde Spor

AYT Coğrafya; Şehirlerin Fonksiyonları Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Ekonomik Faaliyetler Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler Nüfus Uluslararası Ulaşım Hatları Bölgeler ve Ülkeler Çevre ve İnsan Doğal Afetler

AYT Din Kültürü; Kuran ve Yorumu Hz. Muhammed’in Hayatı İslam Düşüncesinde Yorumlar İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar Hazreti Muhammed İslam Düşüncesinde Tasavvuf Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

AYT Felsefe; Felsefenin Alanı Bilgi Felsefesi Bilim Felsefesi Varlık Felsefesi Ahlak Felsefesi Siyaset Felsefesi Sanat Felsefesi Din Felsefesi

YDT Konuları; Kelime Bilgisi Dil Bilgisi Cloze Test Cümleyi Tamamlama İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma Paragraf Anlamca Yakın Cümleyi Bulma Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma Diyalog Tamamlama Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma



Katılımcılar, 2021 YKS TYT oturumunda 40 Türkçe, 28 matematik, 12 geometri, 7 fizik, 6 kimya, 6 biyoloji, 5 tarih, 5 coğrafya, 5 din kültürü ve 5 felsefe sorusu ile karşılaşacaklar. AYT oturumunda ise katılımcılar 30 matematik, 10 geometri, 14 fizik, 13 kimya, 13 biyoloji, 24 edebiyat, 10 tarih, 5 coğrafya, 8 din kültürü ve 12 felsefe sorusu ile karşılaşacaklar. YDT oturumu ise 80 yabancı dil sorusundan oluşuyor.

Sınavda çıkacak soru sayıları ve YKS konuları belli olsa da hangi konudan kaç soru çıkacağı konusunda kesin bir şey söylemek doğru değil. Eğitim uzmanlarının bu konuda bazı görüşleri var elbette ancak kesin bir şey söyleyerek yönlendirme yapmak doğru olmaz. Bu nedenle öğretmenleriniz ve eğitim uzmanlarının söyledikleri doğrultusunda çalışmalarınızı yönlendirebilirsiniz.

YKS çalışma taktikleri:

Çalıştığınız konuları ilginç hale getirin.

Doğru bir zaman planlaması yapın.

Blok çalışma periyotları belirleyin.

Rahat edeceğiniz bir çalışma mekanı belirleyin.

Çalışma öncesi zihninizi boşaltın.

Yanınıza biraz atıştırmalık alın.

Önemli bilgileri önce öğrenin.

Kendinize özel çalışma kartları hazırlayın.

Uyumlu olduğunuz bir arkadaş grubuyla çalışın.

Çalıştığınız konuları ilginç hale getirin:

İtiraf etmek gerekiyor ki her dersin her konusu ilgi çekici olmayabiliyor ama sistem böyle, sınav için öğrenmelisiniz. Kaderci bir kabulleniş yerine çalıştığınız konular ile gerçek hayatta neler yapıldığını, ilgi alanlarınızla benzer yanlarını ve sınavın çok daha ötesini hayal ederek önünüzdeki konuları daha ilgi çekici bir hale getirebilirsiniz.

Doğru bir zaman planlaması yapın:

Sınava çalışayım derken tüm hayatınızı tek yöne kanalize etmek sizin çok daha çabuk sıkılmanıza neden olacaktır. Günlük, haftalık ve aylık planlar ile düzenli bir çalışma ve sosyal hayat planı hazırlayarak hem çok daha verimli ders çalışabilir hem de günlük hayatın eğlencesinden vazgeçmemiş olursunuz.

Blok çalışma periyotları belirleyin:

Nasıl ki okulda belirli bir süre ders işledikten sonra teneffüs veriliyor, evinizde ders çalışırken de böyle bir düzen oluşturabilirsiniz. 20 ile 50 dakika arasında değişen bir süre boyunca ders çalıştıktan sonra 5 ile 15 dakika arasında değişen bir süre mola verebilirsiniz. Bu molada hareket etmek sağlığınız açısından da yararlı olacaktır.

Rahat edeceğiniz bir çalışma mekanı belirleyin:

Herkesin çalışırken rahat edeceği mekan kendine özeldir. Kimisi bir kafede, kimisi kütüphanede, kimisi de odasında daha rahat ders çalıştığını söylüyor. Bu noktada dikkat etmeniz gereken konu, çalışmadan aldığınız verim. Nerede daha verimli ders çalışıyorsanız orayı kendinize mekan olarak belirleyin.

Çalışma öncesi zihninizi boşaltın:

Konu yalnızca sınav değil ki, herkesin bin tane derdi var. Ders çalışırken bu düşünceler ile beyninizi meşgul etmemek için çalışma öncesi boş bir kağıt alın ve kafanızı kurcalayan tüm düşünceleri kağıda dökün. Belki bunu bir günlüğe dönüştürerek kendi sınav güncenizi oluşturup, sınavı başarıyla atlattığınız zaman bugünleri kendi gözünüzden yeniden okuyabilirsiniz.

Yanınıza biraz atıştırmalık alın:

Tıpkı ders çalışma mekanı gibi çalışma sırasında bir şeyler yemek de kişiye özel bir durumdur. Bazıları böyle bir şeyden rahatsız olabilir. Ancak bir şeyler atıştırarak ders çalışmak, kan şekerinizin düşmesini önleyeceği için daha uzun süre verimli bir şekilde ders çalışabilirsiniz. Abur cubur yerine daha sağlıklı atıştırmalar yemeniz öneriliyor.

Önemli bilgileri önce öğrenin:

YKS konuları belli ancak bir konuya ait tüm bilgilerin sınavda çıkmayacağını herkes biliyor. Bu nedenle çalışma sırasında öncelikli konulara ağırlık verin. Ufak detaylar, belki sınavda çıkar denilen konular ile zihninizi gereksiz yere meşgul etmeyin. Eğitim uzmanları bu konuda size yardımcı olacaktır.

Kendinize özel çalışma kartları hazırlayın:

Bazı yayınevleri sınav konuları ile ilgili çalışma kartları hazırlıyorlar ancak bu kartlar ile öğrenmek herkese göre olmayabilir. Siz en iyisi kendi kartlarınızı hazırlayın. Dilediğiniz renklerde, dilediğiniz boyda, tam da sizin sevdiğiniz çalışma kartları hazırlayarak kart üzerindeki bilgileri çok daha kolay ve eğlenceli şekilde öğrenebilirsiniz.

Uyumlu olduğunuz bir arkadaş grubuyla çalışın:

ABD’de eğitim uzmanları, Asyalı öğrencilerin gruplar halinde çalıştığını gözlemlemiş ve bu kişilerin başarılı olmalarını grup çalışmasına bağlamışlardır. Bu çalışma taktiği de kişiden kişiye değişebilir ancak birlikte uyumlu olduğunuz kişilerle ders çalışmanın sınav sonuçları konusunda olumlu etkisi olduğu biliniyor.

Kesinleşen YKS konuları ve çalışmalarınızda işinize yarayacak bazı çalışma taktikleri anlattık. Sınav hiçbir şeyin mutlak sonucu değildir ama yine de verimli bir çalışma temposu yakalamanın kimseye zararı olmaz. Şimdiden herkese başarılar dileriz.