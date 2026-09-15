Kia, 460 km'ye varan menzil sunan tamamen elektrikli yeni hafif ticari modeli PV7'yi tanıttı.

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, yalnızca binek otomobillerde değil, aynı zamanda ticari araçlar konusunda da öne çıkmaya çalışan bir firmaydı. Şimdi ise şirket, tamamen elektrikli hafif ticari modeli PV7’yi resmen duyurdu.

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Markanın özelleştirilebilir modüler ticari platformu üzerinde inşa edilen araç, daha önce sergilenen PV5 modeliyle benzer bir tasarım dilini paylaşıyor. Boyutları itibarıyla Ford E-Transit Custom gibi güçlü rakiplerin doğrudan karşısına konumlanan PV7, hem iş odaklı filolara hem de kalabalık yolcu taşımacılığına hitap etmek üzere tasarlanmış.

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Karşınızda Kia PV7

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Araç, kullanım amacına göre yük ve yolcu taşıma olmak üzere iki ana gövde seçeneğiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yolcu odaklı versiyonun uzun aks mesafeli seçeneği 11 kişiye kadar oturma kapasitesi sağlarken kargo odaklı model ise aynı anda 3 adet standart paleti yükleme hacmi ve 1.200 kg taşıma kapasitesi sunuyor.

Kia PV7 ön aksa yerleştirilen tek bir elektrik motorundan güç alacak. Bu motor 268 beygir güç ve 420 Nm tork üreterek hafif ticari araç standartlarında yüksek bir performans sunuyor. Üretici firma, ilerleyen dönemlerde seriye dört tekerlekten çekişli versiyonların da ekleneceğini belirtiyor.

Menzil tarafında ise iki farklı batarya paketi müşterilere sunulacak. Long Range Cargo versiyonunda yer alan 96.2 kWsa kapasiteli batarya, tek bir şarjla yaklaşık 460 kilometreye varan menzil sunuyor. Standart menzilli seçenekte ise 71.5 kWsa kapasiteli bir batarya paketi bulunuyor. 350 kW DC ultra hızlı şarj desteği sayesinde araç, uygun istasyonlarda bataryasını 20 dakika içinde %10 seviyesinden %80 doluluğa ulaştırabiliyor.

İç mekânda PV5 modelinden aşina olunan köşeli direksiyon tasarımı ve dijital odaklı bir kokpit mimarisi var. Ön konsolun merkezinde yer alan 14.6 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı, Kia'nın yeni Pleos işletim sistemi üzerinden hizmet veriyor. Üçüncü taraf uygulama desteğine sahip olan bu altyapı, yapay zekâ entegrasyonu sayesinde hem günlük araç kullanımını hem de profesyonel filo yönetimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Aracın fiyatı henüz belli değil.