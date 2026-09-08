Eylül 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz Model Bile Dudak Uçuklatıyor

Mercedes-Benz'in Eylül 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. A-Serisi, C-Serisi ve GLC gibi modellerin yanı sıra tamamen elektrikli EQE gibi seçeneklerin de yer aldığı listede güncel fiyatlar yayınlandı.

Mercedes-Benz, Eylül 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın Türkiye'deki güncel ürün gamında A-Serisi'nden S-Serisi'ne, GLA'dan G-Serisi'ne ve tamamen elektrikli modellerden AMG ve Maybach seçeneklerine kadar geniş bir model yelpazesi bulunuyor.

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Bu içerikte Mercedes-Benz’in Eylül 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım-motor seçeneklerini ve fiyat detaylarını inceliyoruz.

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Mercedes-Benz fiyat listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı A-Serisi 3.320.000 TL - CLA 4.318.500 TL - CLA Shooting Brake 5.017.000 TL - C-Serisi All-Terrain 6.122.000 TL - C-Serisi 6.485.000 TL - EQE 6.108.500 TL - GLA 4.760.000 TL - GLB 4.524.000 TL - GLC Elektrikli 5.720.000 TL - GLC 7.169.000 TL - GLC Coupé 7.561.000 TL - E-Serisi 8.601.500 TL - CLE Coupé 8.641.000 TL - CLE Cabriolet 9.688.000 TL - EQS 10.108.500 TL - GLE 13.869.000 TL - GLE Coupé 14.358.000 TL - GLS 21.954.000 TL - G-Serisi 15.715.000 TL - S-Serisi 23.546.000 TL - Mercedes-AMG SL 17.276.000 TL - Mercedes-AMG GT 17.175.000 TL - Mercedes-Maybach S-Serisi 37.354.000 TL TL - Mercedes-Maybach GLS 32.615.000 TL - Mercedes-Maybach SL 39.175.000 TL -

A-Serisi fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin A 200 AMG 163 bg 3.320.000 TL

A-Serisi, Mercedes-Benz'in kompakt sınıftaki giriş modellerinden biri. Sportif AMG donanımıyla sunulan model, kompakt gövdeyi markanın tasarım ve teknoloji yaklaşımıyla birleştiriyor. Eylül listesinde 1.332 cc motorlu A 200 AMG tek versiyonla yer alıyor.

CLA fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Elektrik CLA 200+ AMG 218 bg 4.318.500 TL Benzin CLA 220 4MATIC AMG 190 bg 4.873.000 TL

CLA, kompakt sınıfta sportif sedan formunu öne çıkaran modellerden biri. Eylül 2026 listesinde tamamen elektrikli CLA 200+ ile benzinli ve dört tekerlekten çekişli CLA 220 4MATIC birlikte bulunuyor.

CLA Shooting Brake fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin CLA 220 4MATIC Shooting Brake AMG 190 bg 5.017.000 TL

CLA Shooting Brake, CLA ailesinin daha uzun tavan ve genişletilmiş arka bölüm sunan gövde tipi. Sportif çizgileri korurken sedan versiyona göre daha kullanışlı bir yaşam alanı ve bagaj yapısı sunuyor. Mercedes-Benz'in Eylül listesinde ilk kez ayrıca yer alan modellerden biri.

C-Serisi fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin C 200 4MATIC AMG 204 bg 6.485.000 TL Benzin C 200 4MATIC 140th Year Edition 204 bg 7.278.500 TL Benzin Mercedes-AMG C 43 4MATIC Performance 421 bg 8.620.000 TL Benzin-Elektrik Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 680 bg 13.357.000 TL

C-Serisi, Mercedes-Benz'in orta sınıftaki temel sedan ailesi olarak farklı güç seviyeleri ve performans seçenekleriyle sunuluyor. Eylül listesinde standart C 200'ün yanında 140. yıl özel versiyonu ile AMG C 43 ve C 63 S E PERFORMANCE da bulunuyor.

C-Serisi All-Terrain fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin C 200 4MATIC All-Terrain 204 bg 6.122.000 TL Benzin-Elektrik Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate 680 bg 13.179.000 TL

C-Serisi All-Terrain, station wagon gövde yapısını daha yüksek sürüş pozisyonu ve arazi karakteriyle birleştiriyor. Eylül listesinde standart C 200 4MATIC All-Terrain'in yanında AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate de bulunuyor.

EQE fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Elektrik EQE 280 AMG 218 bg 6.108.500 TL Elektrik EQE 350 4MATIC AMG 320 bg 6.978.500 TL

Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli üst orta sınıf sedan ailesinden EQE, elektrikli sürüşü daha geleneksel sedan gövde yapısıyla birleştiriyor.

E-Serisi fiyatları - Eylül 2026

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Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin E 180 Exclusive 170 bg 8.601.500 TL Benzin E 180 AMG 170 bg 8.668.500 TL Dizel E 220 d 4MATIC Exclusive 197 bg 11.367.500 TL Dizel E 220 d 4MATIC AMG 197 bg 11.450.500 TL Benzin-Elektrik Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ Performance 585 bg 20.839.000 TL

E-Serisi, Mercedes-Benz'in konfor ve teknoloji odağını temsil eden üst orta sınıf modellerinden biri. Eylül listesinde benzinli ve dizel seçeneklerin yanında yüksek performanslı AMG hibrit versiyon da bulunuyor.

GLA fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin GLA 200 AMG 163 bg 4.760.000 TL

GLA, Mercedes-Benz'in kompakt SUV ailesindeki modellerinden biri. Kompakt boyutlarını yüksek sürüş pozisyonuyla birleştiren model, Eylül listesinde 163 bg gücündeki GLA 200 AMG versiyonuyla yer alıyor.

GLB fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Elektrik GLB 200+ AMG 218 bg 4.524.000 TL Benzin GLB 220 4MATIC AMG 190 bg 5.141.500 TL

GLB, kompakt SUV gövdesini daha geniş kullanım alanıyla birleştiriyor. Eylül 2026 listesinde elektrikli GLB 200+ ile benzinli ve dört tekerlekten çekişli GLB 220 4MATIC seçenekleri bulunuyor.

GLC fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin GLC 180 AMG 170 bg 7.169.000 TL Dizel GLC 300 d 4MATIC AMG 269 bg 9.241.000 TL Benzin Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Performance 421 bg 10.526.000 TL Benzin-Elektrik Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE 680 bg 15.135.000 TL

GLC, Mercedes-Benz'in orta ve üst sınıf SUV modellerinden biri olarak farklı motor ve performans seçeneklerine sahip. Eylül listesinde benzinli ve dizel seçeneklerin yanı sıra AMG'nin yüksek performanslı versiyonları da bulunuyor.

Yeni GLC Elektrikli fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Elektrik GLC 200 AMG 218 bg 5.720.000 TL Elektrik GLC 400 4MATIC AMG 489 bg 6.850.000 TL Elektrik GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG 489 bg 7.159.000 TL

Tamamen elektrikli GLC, klasik GLC'nin SUV karakterini elektrikli sürüş altyapısıyla birleştiriyor. Eylül 2026 listesinde arkadan itişli GLC 200 ile dört tekerlekten çekişli GLC 400 seçenekleri bulunuyor. Edition 1 ise daha özel donanım seviyesi olarak ayrılıyor.

GLC Coupé fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin GLC 180 Coupé AMG 170 bg 7.561.000 TL Benzin Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance 421 bg 10.672.000 TL Benzin-Elektrik Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé 680 bg 15.295.000 TL

GLC Coupé, SUV gövdesini daha alçak ve eğimli tavan çizgisiyle birleştiriyor. GLC ailesinin daha sportif görünümlü seçeneği olan model, standart motorun yanında AMG performans versiyonlarıyla da sunuluyor.

GLE fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Dizel GLE 300 d 4MATIC AMG 269 bg 13.869.000 TL

GLE, Mercedes-Benz'in büyük SUV ailesinde daha üst sınıfta yer alıyor. Geniş gövde yapısı ve dört tekerlekten çekişli dizel motoruyla daha fazla alan ve uzun yol odaklı kullanım arayanlara hitap ediyor.

GLE Coupé fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Dizel GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG 269 bg 14.358.000 TL

GLE Coupé, GLE'nin geniş SUV yapısını daha sportif bir silüetle birleştiriyor. Eylül 2026 listesinde 269 bg gücündeki GLE 300 d 4MATIC Coupé AMG tek versiyonla yer alıyor.

GLS fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Dizel GLS 450 d 4MATIC AMG 367 bg 21.954.000

GLS, Mercedes-Benz SUV ailesinin en üst noktalarından birinde konumlanıyor. Eylül 2026 listesinde GLS 450 d 4MATIC AMG versiyonu yer alıyor. Model, geniş iç hacim ve lüks SUV beklentisini bir arada isteyen kullanıcılar için fiyat listesinde kendine yer buluyor.

G-Serisi fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Elektrik G 580 Heritage 587 bg 15.715.000 TL Dizel G 450 d Heritage 367 bg 22.678.000 TL Benzin G 500 Heritage 449 bg 24.139.000 TL Benzin Mercedes-AMG G 63 Performance 585 bg 31.361.000 TL

G-Serisi, Mercedes-Benz’in ikonik SUV modellerinden biri olarak Eylül 2026 listesinde geniş seçeneklerle yer alıyor. Elektrikli G 580 Heritage, dizel G 450 d Heritage, benzinli G 500 Heritage ve AMG G 63 Performance versiyonları listede dikkat çekiyor.

S-Serisi fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Dizel S 450 d 4MATIC L Inspiration 367 bg 23.546.000 TL Benzin S 500 4MATIC L Inspiration 449 bg 24.061.000 TL

S-Serisi, Mercedes-Benz'in lüks sedan sınıfındaki amiral gemisi konumunu sürdürüyor. Uzun aks mesafeli gövde, geniş yaşam alanı ve üst düzey konfor anlayışıyla markanın en üst sınıf modellerinden biri olarak listeleniyor.

EQS fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Elektrik EQS 450 4MATIC Inspiration 360 bg 10.108.500 TL

EQS, Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli lüks sedan ailesinde yer alıyor. Geniş gövdesi, yüksek güç çıkışı ve elektrikli aktarma sistemiyle markanın elektrikli model gamındaki üst sınıf seçeneklerden birini oluşturuyor.

CLE Coupé fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin CLE 300 4MATIC Coupé AMG 258 bg 8.641.000 TL Benzin Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Performance 449 bg 14.103.000 TL

CLE Coupé, Mercedes-Benz'in iki kapılı sportif modellerinden biri. Daha güçlü AMG versiyonuyla birlikte sunulan model, coupé tasarımını günlük kullanıma uygun bir otomobil yapısıyla bir araya getiriyor.

CLE Cabriolet fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG 258 bg 9.688.000 TL

CLE Cabriolet, CLE ailesinin açılır tavanlı versiyonu. Dört tekerlekten çekiş sistemi, AMG donanımı ve açık tavanlı gövde yapısıyla daha özel bir sürüş deneyimi hedefleyen kullanıcılar için konumlanıyor.

Mercedes- AMG SL fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin Mercedes-AMG SL 43 Performance 421 bg 17.276.000 TL

Mercedes-AMG SL, markanın performans ve lüksü bir arada sunduğu açık tavanlı modellerinden biri. Eylül 2026 listesinde 421 bg gücündeki SL 43 Performance yer alıyor.

Mercedes-AMG GT fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin Mercedes-AMG GT 43 Performance 421 bg 17.175.000 TL Benzin Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance 585 bg 29.499.000 TL Benzin Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ 612 bg 34.187.000 TL

Mercedes-AMG GT, AMG'nin performans odaklı modellerinin başında geliyor. Eylül listesinde farklı güç seviyelerindeki GT 43 ve GT 63 seçeneklerinin yanı sıra pist kullanımına daha fazla odaklanan GT 63 PRO da bulunuyor.

Mercedes Maybach S-Serisi fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin Mercedes-Maybach S 580 Inspiration 537 bg 37.354.000 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi, Mercedes-Benz'in ultra lüks sedan ailesinde yer alıyor. S-Serisi'nin sunduğu konfor ve teknolojiyi daha özel malzemeler ve Maybach'a özgü tasarım yaklaşımıyla bir üst seviyeye taşıyor.

Mercedes Maybach GLS fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin Mercedes-Maybach GLS 600 Inspiration+ 557 bg 32.615.000 TL

Mercedes-Maybach GLS, büyük SUV gövdesini Maybach'ın lüks anlayışıyla birleştiriyor. Geniş yaşam alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve güçlü motoruyla Mercedes-Benz'in en özel SUV seçeneklerinden biri olarak listeleniyor.

Mercedes Maybach SL fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım Güç Fiyat Benzin Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series 585 bg 39.175.000 TL

Mercedes-Maybach SL, Maybach ailesinin sportif ve açık tavanlı modeli. SL 680 Monogram Series, lüks roadster karakterini Maybach'ın özel tasarım ve donanım yaklaşımıyla bir araya getiriyor.

Kaynak: Mercedes-Benz