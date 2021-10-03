KIA, ilk kez 90'larda piyasaya sürdüğü Sportage'ın 5. neslini 2021 yılı itibarıyla tanıttı. Bu içeriğimizdeyse 4. nesildeki son model olan dizel otomatik 2021 KIA Sportage'ın dikkat çeken özelliklerine ve güncel fiyat listesine yakından bakacağız.

Güney Koreli otomotiv üreticisi KIA, ilk kez 1993 yılında piyasaya sürülen kompakt SUV otomobili Sportage ile büyük bir başarı yakaladı. Şimdiye dek 4 farklı nesli piyasaya sürülen KIA Sportage, 4. neslin son makyajlanmış modeli 2021 Sportage ile ülkemizdeki satışlarına devam ediyor. Yakıt tüketimi, performansı ve tasarımıyla beğeni toplayan araç, sınıfının en uygun fiyatlılarından biri olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

1.6 litre benzin ve dizel olmak üzere iki farklı yakıt tipiyle gelen yeni Sportage, 6 ileri manuel ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneklerine sahip. Cool, Elegance Plus, Black Edition ve Prestige olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip olan aracın sunduğu imkanlar da epey tatmin edici. Dilerseniz gelin KIA Sportage'ın dikkat çeken özelliklerine ve güncel fiyat listesine yakından bakalım.

Tasarım:

Dış tasarım:

4. neslin makyajlanmış versiyonu olan 2021 KIA Sportage, tamamen yeni bir nesil olmadığı için önceki modellerin tasarım hatlarını bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Ön tarafta projeksiyon tipi LED ön farlar ile daha vahşi bir görünüme kavuşan araç, arka taraftaysa her iki köşede kanat şekilli yanlara doğru taşan ve ortada ince tek bir şerit halinde birleşen LED stop lambalarıyla dikkat çekiyor.

5 kollu 19 inç alüminyum alaşım jantlar 2021 Sportage'a daha premium bir hava katarken, araca tam karşıdan bakıldığındaysa krom çerçeveyle kaplı radyatör ızgara bizleri karşılıyor. Aracın renk seçenekleri arasındaysa Gümüş Gri, İnci Siyah, Aytaşı Gri, Fırtına Gri, Manyetik Kırmızı ve İnci Beyaz yer alıyor.

4.485 mm uzunluğunda olan KIA Sportage, ön tarafta 1.053 mm ve arka tarafta da 970 mm bacak mesafesi sunuyor. Yüksekliğe baktığımızda aracın yerden yüksekliği 1.645 mm iken baş mesafesi ise önde 997 mm ve arkada 993 mm olarak görünüyor. Aracın genişliği ise 1.855 mm.

İç tasarım:

İç tarafta sportif görünümle teknolojiyi buluşturan KIA Sportage, GT tasarım deri direksiyon simidi ve GT tasarım deri vites topuzuyla daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sisteminin yerleştirildiği konsolda, hemen alt tarafta klima ayar bölümü ve en altta da kablosuz şarj sistemi yer alıyor. Ayrıca arka koltuk USB bağlantısı da arka tarafta oturanlar için şarj imkanı sağlıyor.

Güvenlik:

Akıllı hız sabitleyici:

Akıllı hız sabitleyici ile yeni KIA Sportage, hızını sizin istediğiniz bir hızda sabitler. Eğer yol boşsa belirlediğiniz hızda gitmenizi sağlar; önünüzde bir araç varsa da hızını öndeki aracın hızına göre otomatik olarak artırır ya da düşürür.

Arka çapraz trafik çarpışma uyarı sistemi:

Geri geri giderken bazı durumlarda çevre hakimiyetine tam anlamıyla sahip olamayabilirsiniz. KIA Sportage'ın arka çapraz trafik çarpışma uyarı sistemi, geri giderken çarpışma riski tespit ederse sürücüye bir uyarı verip araç kontrolünü sağlayarak çarpışmanın önlenmesine yardımcı olur.

Çarpışma önleme asistanı:

Şehir içinde araç sürmek aslında epey dikkat gerektiren bir iş. Sürekli karşınıza bir şeyler çıkabilir, öndeki araç aniden durabilir veya biri aniden yola fırlayabilir. KIA Sportage'ın çarpışma önleme asistanı önden bir çarpışma riski tespit edildiğinde uyarı ve araç kontrolü sağlayarak çarpışma riskini azaltır.

Kör nokta uyarı sistemi:

Yeni Sportage, etrafına yerleştirilen radar sensörleri sayesinde sürücünün görmesi mümkün olmayan olası tehlikeleri önceden fark edip uyarılarda bulunur. Böylece olası bir kaza riski en aza indirilir.

Otomatik acil fren destek sistemi:

Ön ızgaraya yerleştirilen sensörler ve kameralar sayesinde KIA Sportage aracınız, aktif sürüş sırasında önünüzde giden aracın hızını hesaplar. Öndeki araç aniden yavaşlarsa sensörleri aracılığıyla bunu algılayıp sürücüyü uyarır, frene basılmadığı takdirde de otomatik frenleme yaparak çarpışmayı önler.

Otonom park asistanı:

KIA Sportage'ın otonom park asistanı, aracınızın otomatik park boşlukları bulmasını ve bu alanlara kendi kendine sensörler yardımıyla park etmesini sağlar. Böylece AVM otoparkı gibi sıkışık alanlarda park yeri bulma ve park etme derdinden kurtulursunuz.

Şerit takip asistanı:

Artık yeni nesil araçlarda görmeye alıştığımız şerit takip asistanı, KIA Sportage'ta da yer alıyor. Şerit takip asistanı sayesinde aracınız, her zaman şeridini ortalar ve sürücünün şeritte kalmasına yardımcı olur.

Trafik işareti tanıma sistemi:

Gelişen teknolojiyle araçlara eklenen özelliklerden biri de trafik işareti tanıma sistemleri. KIA Sportage'ta da yer alan bu özellik sayesinde aracınız, yolculuk esnasında karşısına çıkan trafik işaretlerini tanıyarak bunları gösterge paneline yansıtır. Bu sistem ile sürüş daha kolay bir hal alırken sürüş güvenliği de artar.

Konfor:

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi:

Sürücülere büyük bir rahatlık sağlayan anahtarsız giriş ve çalıştırma, yeni KIA Sportage'ın giriş seviyesi hariç tüm donanım paketlerinde yer alıyor. Sürücüyü anahtar arama derdinden kurtaran bu sistem, aynı zamanda araç güvenliğini de artırıyor.

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu:

Yeni KIA Sportage, tüm donanım paketlerinde GT tasarımlı deri direksiyon simidi ve vites topuzuyla birlikte geliyor. Araca daha premium bir hava katan deri kaplama, aynı zamanda tutuş hissiyatını iyileştirerek konforu artırıyor.

Isıtmalı direksiyon simidi:

Multimedya tuşlarıyla donatılan deri kaplama GT tasarım bir direksiyon simidine sahip olan KIA Sportage, Prestige donanım paketinde direksiyon ısıtmasına da sahip. Isıtmalı direksiyon simidi sayesinde özellikle kış aylarında daha kaliteli bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Isıtmalı ön ve arka koltuklar:

Konforu teknolojiyle buluşturan KIA Sportage, direksiyon simidi ısıtmasına ek olarak yine Prestige donanım paketinde ön ve arka koltuk ısıtmasına de sahip.

Otomatik klima:

Yeni Sportage, giriş seviyesi hariç diğer tüm donanım paketlerinde otomatik klimayla birlikte geliyor.

Geri görüş kamerası:

Önceleri üst düzey araçlarda bulunan geri görüş kamerası, teknolojinin ilerlemesiyle giriş ve orta seviye araçlarda da yer edinmeye başladı. KIA Sportage'ta da yer alan geri görüş kamerası, geri vitese taktığınızda otomatik olarak açılır ve daha kolay park etmenize yardımcı olur.

KIA Sportage donanım paketleri:

Cool

Elegance Plus

Black Edition

Prestige

Yeni KIA Sportage; Cool, Elegance Plus, Black Edition ve Prestige olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip. Bu noktada Cool en boş paket olarak karşımıza çıkarken Elegance Plus orta seviye donanım, Black Edition dış tasarımda bazı farklılıkların olduğu üst seviye donanım ve Prestige de en dolu paket olarak karşımıza çıkıyor.

Cool pakette 17 inç alüminyum alaşım jantlar, projeksiyon tipi halojen ön farlar, gündüz farları, projeksiyon tipi ön sis farları ve arka sis farları, spoiler, start & stop sistemi, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, kumaş koltuklar, 3,5 inç gösterge bilgi ekranı, radyo MP3 çalar, 6 adet hoparlör, Bluetooth ve aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası gibi temel özellikler yer alıyor.

Elegance Plus pakete geçtiğimizde Cool'a ek olarak LED arka stop lambaları, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, tavan rayı, arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, yağmur sensörü, otomatik kllima, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi, Apple Carplay desteği, geri görüş kamerası, sesli kontrol sistemine sahip Bluetooth desteği, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve elektrikli park freni özellikleri bulunuyor.

Bir üst donanım olan Black Edition'da 17 inç siyah renkli alüminyum alaşım jantlar, projeksiyon tipi LED ön farlar, LED gündüz farları, gövde rengi kapı kolları, parlak siyah tavan rayı, ön park sensörü ve ön & arka parlak siyah tampon koruma gibi tasarım odaklı farklılıklar bizi karşılıyor.

Son olarak en üst donanım paketi olan Prestige ise yukarıdakilerden farklı olarak 19 inç alüminyum alaşım jantlar, ısıtmalı direksiyon simidi, deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar, 8 yöne ayarlanabilir elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, 3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı arka koltuklar gibi daha premium özelliklerle birlikte geliyor.

KIA Sportage performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Yeni KIA Sportage, 1.6 litrelik motorda benzin ve dizel olmak üzere iki farklı yakıt tipiyle geliyor. 1.6L benzinli için yalnızca 6 ileri manuel şanzıman seçeneği bulunurken, dizeldeyse 7 ileri DCT ve 7 ileri DCT 4x4 seçenekleri yer alıyor. Performans tarafındaysa benzinli motorda 132 beygir güç ve 161 Nm tork üretilirken, dizelde 136 beygir güç ve 320 Nm tork bizleri karşılıyor. KIA Sportage ailesinin yakıt tüketimleriyse şu şekilde:

KIA Sportage 1.6L Benzinli (132 PS):

Şehir içi (L/100 km): 7,9

Şehir dışı (L/100 km): 6,0

Ortalama (L/100 km): 6,7

KIA Sportage 1.6L Dizel (136 PS):

Şehir içi (L/100 km): 4,6

Şehir dışı (L/100 km): 4,4

Ortalama (L/100 km): 4,4

KIA Sportage 1.6L Dizel 4x4 (136 PS):

Şehir içi (L/100 km): 5

Şehir dışı (L/100 km): 5,1

Ortalama (L/100 km): 5,1

2021 KIA Sportage fiyatları:

*Akıllı Anahtar: Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi

*Plus Paket: Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar + Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi

Sportage 1.6L 132 PS Manuel Cool: 244.500 TL

Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Prestige Design Pack: 489.900 TL

Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Cool: 359.900 TL

Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Elegance Akıllı Anahtar: 419.900 TL

Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Elegance Plus: 429.900 TL

Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Black Edition: 439.900 TL

Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Prestige: 449.900 TL

Sportage 1.6L 136 PS 4X4 DCT (Otomatik) Prestige 4x4: 489.900 TL

4. neslin son modeli 2021 KIA Sportage'ın özelliklerini ve teknik detaylarını incelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Peki sizler bu araba hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce fiyatına kıyasla tercih edilebilir bir model mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.