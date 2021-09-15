Dün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone'lar dâhil olmak üzere bir dizi cihaz tanıtan Apple, iPhone 13'ler için ekran değişim ücretlerini belirledi. Rakamlar Apple Türkiye web sitesinde açıklanmasa da ABD resmî Apple web sitesinde iPhone 12 ve 13'lerin ekran değişim ücretleri aynı görünmekte.

ABD merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone adlı akıllı telefonlar, bilindiği üzere bir hayli pahalılar. Hâlihazırda ABD vatandaşlarının dâhi fiyatlarını uygun bulmadığı bu telefonlar, herhangi bir hasarla karşılaştığında da ciddi maddî kayıplara neden olmakta.

Bilindiği üzere Apple, dün (14 Eylül) TSİ 20.00'da başlattığı lansman etkinliğinde, yeni iPhone 13 serisinin de dâhil olduğu bir dizi cihaz tanıttı. Amerikan Doları bazında baktığımızda fiyatlar yıldan yıla çok fazla değişmese de bu dövizin TL karşısındaki değeri yüksek olduğundan ve ülkemizde uygulanan vergilere nedeniyle Türkiye'de bu cihazları satın almak pek kolay değil.

Onarım fiyatları yine üzecek:

iPhone 13 serisi, sadece model fiyatlarıyla da cepleri üzmeyecek. Bu telefonu alan kişilerin telefonlarına en iyi şekilde bakmaları şart olacak. Zira iPhone 13 modellerini ekran değişim ücretleri, Apple tarafından açıklandı. Fiyatlar, bir önceki seri iPhone 12'yle tamamen aynı olacak. iPhone 13 mini 229 dolar, iPhone 13 279 dolar, iPhone 13 Pro 279 dolar ve iPhone 13 Pro Max 329 dolardan tamir olacak.

Peki Türkiye'de fiyatlar nasıl olacak?

Apple Türkiye, henüz iPhone 13 serisinin ekran tamir ücretlerini açıklamadı. Fakat fiyatlar, geçtiğimiz seneyle aynı düzeyde tutulduğundan ülkemizde de (yıllık kur farkı gözetilmezse) aynı olabileceğini söyleyebiliriz. Buna göre onarım rakamları, şu şekilde olabilir: