Japonya merkezli oyun devi SEGA, 90'lı yıllarda hayatımıza giren Kirpi Sonic'in daha önce hiç gösterilmeyen konsept tasarımlarını paylaştı. Paylaşılanlar arasında Sonic Adventure ve Sonic Heroes konsept sanat tasarımlarının yanı sıra demo müzikler de yer alıyor.

İlk kez 1991 yılında Mega Drive oyun konsolunda ortaya çıkan Kirpi Sonic, o günden bu yana oyun dünyasının en ikonik maskotlarından biri haline geldi. Yıldırım hızında bir kirpi olarak bilinen Kirpi Sonic, pek çok oyunseverin favorisi olsa da her zaman bugünkü görünümünde değildi.

SEGA'nın Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) YouTube kanalı, bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki 170 kâr amacı gütmeyen çocuk hastanesinden oluşan bir ağ olan Children's Miracle Network için para toplamak için bir bağış etkinliği düzenledi. Canlı yayın boyunca Japon firma, Sonic oyunlarının daha önce hiç gösterilmemiş konsept çizimlerini de izleyicilerle paylaştı.

Kirpi Sonic'in daha önce gösterilmemiş konsept çizimleri:

Etkinlik kapsamında bazı önemli kilometre taşları belirleyen SEGA, her hedefe ulaşıldığında sırasıyla 1998 ve 2003'te piyasaya sürülen Sonic Adventure ve Sonic Heroes konsept sanat tasarımlarını yayınladı. Paylaşılan görüntüler arasında 3 boyutlu görüntülerin yanı sıra birçok kalem eskizi de bulunuyor.

Görüntülerin yanı sıra bağış etkinliğindeki hedefler arasında Sega için çalışan Japon video oyun bestecisi ve müzisyen Jun Senoue'nin ortaya koyduğu dört Sonic Adventure 2 müziğinin erken demo versiyonlarının kilidini açmak da bulunuyordu.

Twitter'da @TailsChannel tarafından derlenen bu müzikler arasında Sonic Adventure 2 seviyeleri olan City Escape, Mission Street, Metal Harbor ve Radical Highway için müzikler yer alıyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak galerinin tamamına göz atabilirsiniz.

Önümüzdeki yıl 30 yaşına girecek Sonic için SEGA'nın çok önemli planları olduğu biliniyor. Ancak bu konuda henüz çok fazla detay paylaşılmadı. Peki, siz Kirpi Sonic'in daha önce hiç gösterilmeyen bu konsept çizimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.