CoD: Warzone, Xbox Series X'te 120 FPS'de Çalışıyor

Gelen yamayla birlikte Xbox Series X'te 120 FPS'de çalışan Call of Duty: Warzone, PlayStation 5'te ise maksimum 60 FPS alabiliyor. Bu sorunun, önümüzdeki günlerde PS tarafında yayınlanacak bir yamayla birlikte çözülmesi bekleniyor.

Call of Duty: Modern Warfare & Warzone için bu hafta dağıtılan yeni yama güncellemesiyle Infinity Ward, oyunun yeni nesil Xbox Series X'teki performansını güncelledi. Oyuncuların bildirdiğine göre Call of Duty: Warzone, en son yama güncellemesinin ardından Xbox Series X'te 120 FPS'de çalışıyor. 120 FPS'nin yanı sıra oyunun Microsoft mağazasında HDR10 ve 4K Ultra HD'yi desteklediğinden de bahsediliyor.

Microsoft'un 120 FPS vaadini gerçek hayatta test eden Eurogamer, oyunun bazı maçlarda 120 FPS'ye ulaştığını doğruladı. Yapılan testler boyunca oyunun 100 ile 120 FPS arasında dalgalandığı belirtiliyor. Öte yandan PlayStation 5 oyuncuları ise Call of Duty: Warzone'u ne yazık ki yalnızca 60 FPS ile oynayabiliyorlar.

Call of Duty: Warzone, PlayStation 5'te 60 FPS'de çalışıyor:

Call of Duty: Warzone'u PlayStation 5'te deneyimleme fırsatı yakalayan oyuncular, oyunun hala PlayStation 4 sürümünün çalıştırıldığını ve yalnızca 60 FPS alınabildiğini belirtiyor. Performans artışı olup olmayacağını görmek için PS5 sürümünün ayarlarını değiştiren ve çeşitli yöntemler deneyen Eurogamer ekibi ise yine de 60 FPS'nin ötesine geçemedi.

Donanım kısmında hem Xbox Series X hem de PlayStation 5, sırasıyla 3,8 GHz ve 3,5 GHz hızlarında çalışan oldukça benzer AMD Zen 2 CPU'lara sahip. İki cihaz arasında bazı ufak tefek farklılıklar bulunsa da birinin, kare hızı bakımından diğerine iki kat fark atması pek de olası görünmüyor. Bu sebeple PlayStation tarafındaki bu sorunu yakın zamanda yayınlanacak bir yamayla çözüleceği söylenebilir.

Peki, siz Call of Duty: Warzone gibi popüler bir oyunun Xbox tarafında 120 FPS alırken, PlayStation tarafında 60 FPS ile çalışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.