Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un tam 11 yıl sonra yeniden aynı yapımda yer alacağı iddia edildi. İkili, Gülseren Budaycıoğlu'nun dizi haline getirilecek "Kral Kaybederse" adlı dizisinde bir araya gelebilir.

Bildiğiniz üzere son birkaç yıldır Gülseren Budaycıoğlu'nun dizi haline getirilen yapımları epey ilgi görüyor. Ünlü yazarın Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı eserlerinden sonra televizyona uyarlanacak bir diğer eserinin "Kral Kaybederse" olacağı açıklandı.

Dizi hakkındaki en heyecan verici haberlerden biri de oyuncu kadrosuna eklenen isimler oldu. Bir zamanlar Aşk-ı Memnu dizisi ile ortalığı kasıp kavuran Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Kral Kaybederse'de yeniden bir araya geleceği iddia edildi.

Kral Kaybederse, kişilik bozukluğuna sahip bir adamın hikayesini anlatıyor

İkilinin dizide hangi rolde oynayacağı bilinmiyor ancak hem Beren Saat'i hem de Kıvanç Tatlıtuğ'yu başrol dışında herhangi bir rolde görmeyi beklemek epey yanlış olur.

Budaycıoğlu'nun diğer eserleri gibi yine gerçek hayattan esinlenilen Kral Kaybederse, Kenan adında narsist bir adamın çocukluğundan bu yana karakterini şekillendiren olayları ve kişilik bozukluğuna karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.