Sakarya’daki Patlama Sonrası Açıklama: Dumanı Solumayın

Bir televizyon yayınına bağlanan Kızılay Başkanı, Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında gerçekleşen patlamanın kimyasal bir kaza olduğunu, yerel halkın dumanı solumamak için camları, kapıları kapatması gerektiğini belirtti.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında peşi sıra patlamalar gerçekleşti. Olayı kontrol altına almak için acil durum ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilirken, bir televizyon yayınına bağlanan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, yerel halka çok önemli uyarılarda bulundu.

“Yaşadığımız bir kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer dediğimiz olaylardan, kimyasal bir kazadır.” diyen Kınık, “KBRN olaylarında sıcak bölgenin izole edilmesi ve buradan havaya yayılan dumanın zehirli olabileceğini düşünerek tedbir alınması gerekiyor.” diyerek bölge halkının dışarıdan gelen havadan mümkün olduğunca kendilerini izole etmesi gerektiğini bildirdi.

“Potasyum nitrat, karbon kükürt içeren bir barut ve renklendirilen malzemeler. Vatandaşlarımızın dumanın etkilerinden kendilerini korumak için, kapıyı pencereyi kapatarak, eşiklere ıslak havlu koyarak beklemeleri ve dumanın dağılmasını beklemeleri gerekiyor.” diyen Kızılay Başkanı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Müdahale eden ekipler de, AFAD da, itfaiye de bu konuda zaten bilinçli. Bu KBRN çerçevesinde çalışmaların tedbirler alınarak yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kızılay ekiplerimiz de bölgede, ümit ediyoruz can kaybı olmaz. En az hasar ve yaralıyla bu kazadan çıkarız.”

Gerçekleşen kazanın ardından gaza maruz kalanlar hakkında da açıklamalarda bulunan Kınık, “Endişe etmesinler, kendilerini korusunlar. Özellikle de dumanın olduğu yerleşim birimindeki vatandaşlar, dumanın kokusunu alamayana ve havadaki dumanın rengini görmeyene kadar, duman dağılana kadar evlerinden çıkmasınlar.” dedi.

Biz de Webtekno ekibi olarak hem fabrika çalışanlarına hem de Sakarya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kazanın herhangi bir can kaybı yaşanmadan atlatılmasını temenni ediyoruz.

Sakarya'daki patlamaya ilişkin görüntüler