E-posta adreslerinden sosyal medyaya kadar her alanda kullandığımız "@" işareti dijital hayatımızın önemli bir parçası hâline geldi. Peki "@" işareti nasıl yapılır? İşte bilmeniz gerekenler.

Teknoloji çağında yaşayan herkesin haşır neşir olduğu bir işaret olan “@” işareti, e-posta adreslerinden sosyal platformlarda insanları etiketlemeye kadar birçok farklı işlevi görebiliyor. Ancak bu işaret, teknolojiye yeni yeni adım atanlar için biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Biz de bugün “@” işareti hakkında bilmeniz gereklenlere, klavyede “@” işareti nasıl yapılacağına bakacağız?

Bu içeriğimizde bilgisayarlardan mobil cihazlara ve farklı türden klavyelere kadar her cihazda nasıl “@” işareti yapacağınıza detaylıca bakacağız. “@” işaretini yapmak aslında çok kolay. Sadece her platformda değiştiği için aklınızda tutmanız gerek.

“@” (et) işareti nedir? Ne işe yarar?

Genellikle “et” olarak telaffuz edilen “@” işareti, genellikle dijital ortamlarda kullandığımız, bilgisayar ve telefon gibi cihazlarda yer alan özel bir karakter. Bu işaret, en çok e-postalarda karşımıza çıkıyor. E-posta adreslerinde, kullanıcı adını ve sunucu adresini birbirinden ayırıyor. Bu şekilde e-posta sistemleri hangi kullanıcıya ve sunucuya gönderileceğini anlayabiliyor.

Aynı zamanda sosyal medya gibi platformlarda da kullanımı oldukça yaygın. WhatsApp’tan Instagram’a, Twitter’dan YouTube’a kadar neredeyse her platformda bir kişiyi, sayfayı. etiketlemek için “@” işaretini kullanabiliyorsunuz. Kısacası günümüzde oldukça önemli bir işaret olduğunu söyleyebiliriz.

Windows klavyelerde “@” (et) işareti nasıl yapılır?

Q klavyede “@” (et) işareti nasıl yapılır?

Alt GR + Q tuşlarına aynı anda basarak Türkçe Q klavye üzerinden “@” işareti yapabilirsiniz.

tuşlarına aynı anda basarak Türkçe Q klavye üzerinden “@” işareti yapabilirsiniz. CTRL + Alt + Q tuşlarının kombinasyonu da “@” işareti yapmanızın yollarından biridir.

F klavyede “@” (et) işareti nasıl yapılır?

Alt GR + F tuşlarına aynı anda basarak Türkçe F klavye sahibiyseniz “@” işaretini kolayca yapabilirsiniz.

Yukarıda gördüğünüz tüm yöntemler, sahip olduğunuz klavye türüne göre kesin işe yarayacaktır. Q klavyede farklılıklar olabildiği için 2 farklı yöntem yer alıyor. F klavyede ise tek bir yöntemle “@” (et) işaretini çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Mac klavyelerinde “@” (et) işareti nasıl yapılır?

Option + Q tuşlarına aynı anda basarak Mac cihazınız üzerinden “@” işaretini yapabilirsiniz.

Apple’ın Mac bilgisayarlarına sahip kişilerin de bildiği üzere Mac klavyeleri Windows klavyelerden biraz daha farklı oluyor. Ancak “@” işareti yapma konusunda büyük bir fark yok. Direkt olarak Alt tuşunun Mac versiyonu olan “Option” ile yine “Q”yu kullanarak kolayca “@” yapabiliyorsunuz.

Android ve iOS’te “@” (et) işareti nasıl yapılır?

Öncelikle telefonunuzun klavyesini açın.

Sembollerin ve numaraların olduğu kısma basın.

Açılan bölümde “@” işaretinin yer aldığını göreceksiniz.

Mobilde de “@” işareti yapmak çok basit. Direkt klavyeyi açtığınızda harfler dışında sembollerin veya numaraların olduğu ayrı bir kısım olacaktır. “@” işaretine o kısımdan ulaşabilirsiniz. Bazı telefonların klavyelerde direkt harflerin olduğu yerde de olduğu olabiliyor. O yüzden cihazınızın klavyesine göre değişebileceğini belirtelim.

Klavyede “@” (et) işareti çıkmıyorsa ne yapmalısınız?

Klavyenin dilini kontrol edin.

Yazılım hatası olabilme ihtimaline karşı bilgisayarı yeniden başlatın, işe yaramazsa fabrika ayarlarına döndürme, format atma gibi yöntemler deneyin.

Tuşun bozulmuş olabileceğini düşünüyorsanız farklı bir klavyede deneme yapın, bozuk olan için teknik servise başvurun.

“@” işareti yapmak çok kolay olsa da çalışmadığı durumlar da olabiliyor. Bunun birçok farklı nedeni olabilir. Klavyedeki yazılım sorunları, klavye dilinde hata, tuşların bozulması gibi şeylerden kaynaklanıyor olabilir.

Sonuç olarak ister masaüstü bilgisayar, ister bir MacBook isterseniz de telefonda olun dijital hayatımızın önemli bir simgesi olan “@” işaretini yapmak çok basit. Bilmeniz gereken tek şey hangi klavyeyi kullandığınız ve gereken tuş kombinasyonu. Biz de tam olarak bunun yanıtını verdik.