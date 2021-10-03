Klavye kullanmaya ne kadar alışmış olsanız da yazma hızınız artmıyor mu? Belki de atladığınız 1-2 ufak ama önemli nokta olabilir. Buyrun öğrenelim.

Hemen hemen hepimiz günlük hayatta klavye kullanıyoruz. Kimimiz oyun oynarken kullanıyor, kimimiz çalışırken; kimimiz ödev yaparken ve kimimiz başkalarıyla haberleşirken. Bu aleti hızlı kullanmak ise amacımız ne olursa olsun hayat kurtarabiliyor.

Özellikle işiniz hızlı yazışmalar, çeviri, metin yazma ve benzeri eylemler içeriyorsa kulak verin. Bu yazımızda nasıl klavyeyle yazma hızınızı artırabileceğinizi birkaç tüyoyla anlatacağız. Sadece hızlı olmak değil, hızlı olurken klavyeyi doğru kullanmaya da değineceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Klavye kullanırken ‘sıradan’ sayılan hız ne?

Hızlanmaya başlamadan önce kendi hızınızın ne kadar hızlı sayıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Hemen söyleyelim; dakikada 20 kelimeden 50 kelimeye kadar yazabiliyorsanız tebrikler. Dünyanın ortalama yazma hızına sahipsiniz, yani durumunuz kötü sayılmaz. Birazdan bahsedeceğimiz tüyolarla dakikada 70 kelimeye kadar çıkıp profesyonel daktilografların ortalama hızına ulaşabilirsiniz. 70 ila 90 kelime arasına yükselirseniz, dünya nüfusunun büyük çoğunluğundan çok daha hızlı yazıyorsunuz demektir. 100 barajını aşarsanız daha da tebrikler, zaten bu seviyedeyken aşağıdaki tüyolara kaldığınızı söyleyemeyiz.

Klavyede yazma hızını artırmanın yolları:

Farklı el pozisyonları kullanın

Birçok insan klavye kullanırken sol elini ‘ASDF’ harflerinin üstünde, sağ elini ise ‘JKL’ harflerinin üzerinde tutuyor. Bu ortalama hız için pratik bir pozisyon sayılabilir, ancak dakikada 50 kelimeyi aşmak istiyorsanız ellerinizi biraz daha açmanızı öneriyoruz. Örneğin sol el parmaklarınızı ‘AERH’ ve sağ el parmaklarını ise ‘MOP’ harflerine yakın tutarak açarsanız, bu pozisyona alıştıktan sonra klavyenin yer yerine kolayca ulaşmanız kolaylaşabilir.

Yazma sitelerinde alıştırma yapın

Keybr, monkeytype ve typeracer gibi sitelerdeki alıştırmaları çerez niyetine yapmanız, klavyedeki hızınızı artırabilir. Bu sitelerde noktalı işaret ve büyük harfleri de dikkate almanız gereken ve gerekmeyen testler gibi farklı test türleri bulunuyor. Bir göz atın deriz.

Hızlı kelime silme kısayolu:

Yazarken yaptığınız bir kelime hatasından sonra ‘backspace’ tuşuna basılı tutmak ya da arka arkaya basmak size zaman kaybettirebilir. Ancak son yazdığınız kelimeyi tamamen silen bir tuş kombinasyonu mevcut. Windows’ta ‘Ctrl+Backspace’ ve MacOS’ta ‘Option+Backspace’ tuşlarıyla artık kelime silmeniz 3 saniye süreceğine yarım saniye bile sürmez.

Bilek açısı çok önemli

Sıradan bir klavye, masadan yüksekliğinize göre yazarken bileğinizi yukarı ya da aşağı doğru bükmenize neden olabilir. Ancak eğimi ayarlanabilen ve bilek koymalık bölmeye sahip, ergonomik bir klavye; parmaklarınız dışında elinizin hiçbir yerinin çalışmasını gerektirmez.