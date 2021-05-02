Klima Serinliği Sağlayacak ‘Ultra Beyaz’ Boya Geliştirildi

ABD’li bilim insanları, Güneş ışığını %98,1 oranında yansıtan bir beyaz boya geliştirdiler. Çalışmada yer alan isimlere göre bu boya, ortam serinletmede klimalardan çok daha iyi iş çıkarabilir. Böylece büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanarak iklim değişikliğiyle olan mücadele hızlandırılabilir.

Beyazın Güneş ışığını en iyi yansıtan renk olduğunu ve bu yüzden mekanları serin tutmakta kullanıldığını biliyoruz. İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde ve yine benzer iklime sahip şehrimiz Bodrum’da bunun örneklerine rastlamak mümkün. Hatta Bodrum’da evlerin dış cephelerinde sadece beyaz renk kullanılacağına dair yönetmelikler var. Bunun tarihi dokuyu korumak dışında bir nedeni daha var: Doğal klima etkisi.

Beyaz rengin uzun zaman önce keşfedilen bu etkisi, şimdi bir adım öteye taşınıyor. Purdue Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının bulduğu ‘ultra beyaz’ boyanın, bir mekanı serin tutmakta klimalar kadar başarılı olduğu söyleniyor. Bu boyaların yaygınlaşması, klimaların pabucunu dama atarak iklim krizini önlemede yardım edebilir.

İklim değişikliği konusunda yardım edebilir

ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Purdue Üniversitesi’ndeki bilim insanları, ‘aşırı beyaz’ bir boya ürettiklerini ve bu boyaların binalarda kullanılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede fayda sağlayabileceğini söyledi zira iddiaya göre bu boyalar, ortamı serin tutmakta en az klimalar kadar iyi iş çıkarıyorlar. Üniversitenin mekanik mühendislik bölümünden Profesör Xiulin Ruan, 90 metrekarelik bir çatıya uygulanacak ‘ultra beyaz’ boyanın, klimaların 10 kilowatt enerji harcayarak vereceği serinliği kolayca sağlayabileceğini söylüyor. Profesör, 10 kilowatt’ın evlerde kullanılan klimaların harcadığı enerjiden çok daha fazla olduğunu da açıklamalarına ekliyor.

“Beyazdan daha beyaz”

Boyanın yapımında fotoğraf kağıtlarında da kullanılan baryum sülfat kullanıldı. Böylece zaten beyaz olan boya, daha da yansıtıcı bir hale geldi. Boyayı üreten ekip, açık alanda yaptıkları testlerle boyanın etkisini gösterdi. Ultra beyaz boya, kullanıldığı yüzeyi gece vakti 10,5 °C, öğle vakti ise 4,4 °C daha serin tutmayı başardı. Diğer beyaz boyalar güneş ışığını %80-%90 oranlarında yansıtırken bu yeni boya, %98,1 oranına ulaşarak rekor kırdı.

Boyanın geliştirilmesi 6 yıllık çalışma sonucu gerçekleşti. Beyaz boya uygulaması zaten birçok bölgede kullanılıyor. Bu uygulamada Purdue Üniversitesi’nde geliştirilen yeni boyalar kullanılır ve uygulama daha da yaygınlaşırsa klimalara duyulan ihtiyaç gözle görülür miktarda azalabilir.