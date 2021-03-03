Koronavirüs ile mücadelede artık insanlık büyük silahlarını çıkarmaya başladı. Aşılara ek olarak şimdi de virüsle mücadele için "yapay güneşler" kullanılacak.

Bir yıldan uzun süredir dünyanın ana gündem maddesi olan koronavirüsle mücadele için sürekli olarak yeni yöntemler geliştiriliyor. Bu yöntemlerden bir tanesi ise biraz da abartarak anlatmak gerekirse virüse güneş atmak.

Studio Roosegaarde adlı firma, bilimsel araştırmalardan yola çıkarak kentlerde kullanılabilecek yapay güneşler olarak adlandırabileceğimiz aydınlatma sistemleri tasarladı. Bu aydınlatmalar tabii ki Güneş ile aynı sıcaklığa sahip değil ancak işlevi aynı.

Koronavirüsün %99,9'unu temizliyor

Urban Sun adlı bu ürün, firmadaki tasarımcıların dışarıdan destek veren uzmanlar ve bilim insanları ile gerçekleştirdiği bir iş bölümünün sonucunda ortaya çıktı. Çalışmaların sonucunda, 222 nanometrelik ultraviyole-c ışınların insanlara zarar vermeden virüsleri temizlediği ortaya çıktı.

Hollanda, ABD, İtalya ve Japonya'dan uzmanların da katılımıyla, Hollanda Halk Sağlığı ve Toplum Bakanlığı desteğiyle üretilen Urban Sun'ın kullanılması amaçlanan alanlar ise halka açık olan parklar, okullar, kafeler ve her türlü spor kültür faaliyeti olarak gösteriliyor.

Oldukça hassas bir denge ile çalışan Urban Sun'ın ışık kaynağı Hollanda Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından ölçümlendi ve kalibre edildi. Ayrıca ürünün evrensel standartlara ve sertifikalara da uygun olmasına dikkat edildi. Urban Sun görünüşte çok basit olsa da çok ince işçilik gerektiren karmaşık bir ürün.

Bilimin ışığında geliştirilen ışık

Ultraviyole teknolojileri alanında ödüller kazanmış olan Profesör Karl Linden, yaptığı açıklamada Urban Sun'ı ilham verici olarak nitelerken, kamuya açık alanların daha güvenli olmasını sağlayacak bir icat olduğunu belirtti.

Urban Sun'ın arkasındaki teknoloji, Columbia Üniversitesi ve Hiroshima Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı, pek çok bilim insanı tarafından da incelenmiş makalelere dayanıyor. Bize de gerçekten işe yaramasını ummak düşüyor.