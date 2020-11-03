Programlamayı Eğlenceli Hale Getiren 10 Kod Yazma Oyunu

Programlama yapabilmek için öğrenmeniz gereken bazı diller var. Ancak bu dilleri öğrenmek, etkili bir şekilde kullanmak için yeterli değil. Listemizdeki kod yazma oyunları sayesinde, her yaştan kodlama öğrenmek isteyen kişi pratik yapabilir ve başlangıç seviyesinde yazılım geliştirmek için tecrübeyi edinebilir.

Programlama dillerini biliyor olabilirsiniz, ancak her üretim sürecinde olduğu gibi kusursuz bir yazılım yaratmak için sık sık pratik yapmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Bazen de yeni bir programlama dili öğrenmek sıkıcı olabilir ama bir kod yazma oyunu ile hem eğlenebilir hem de öğrendiğiniz kodlama dilini, en etkili şekilde kullanma pratiği kazanabilirsiniz. Ayrıca her yaştan kişi kodlama pratiği yapmak için seveceği bir kod yazma oyunu bulabilir.

Pek çok kod yazma oyunu çevrimiçi ve ücretsiz olarak oynanıyor. Ancak bazı oyunlar ücretli abonelik sistemiyle çalışıyor ve indirmeniz gerekiyor. Elbette, ücretli abone olmak kullanıcının tercihine kalmış bir durum. Programlama pratiği yapmak isteyenlerin keyifle kullanabileceği pek çok ücretsiz kod yazma oyunu son derece iş görür ve düzenli kullanıldığı zaman, acemi olanlarıı bile etkili birer programcıya dönüştürebilir.

En eğlenceli 10 kod yazma oyunu:

Codecombat

Codewars

Robocode

Codea

Vim Adventures

Codecademy

Codingame

Rails for Zombies

Hopscotch

Human Resource Machine

Codecombat, çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz keyifli bir kod yazma oyunu. Oyunda, bir karakteri yazdığınız kodlar yardımıyla ilerletmeye çalışıyorsunuz. Eğer kodlama öğrenmeye yeni başlamadıysanız ilk bölümler biraz sıkıcı olabilir ancak oyundaki seviyeniz ilerledikçe çok daha zorlu kodlar yazmanız gerekecek.

Codecombat aynı zamanda bir öğretmen gözetiminde çevrimiçi kodlama eğitimi yapılabilecek bir platform. Elbette, bu hizmeti kullanmak için belirli bir ücret ödemek gerekiyor. Ancak I am Student seçeneği ile giriş yaparak ücretsiz olarak kod yazma oyunu oynayabilirsiniz.

Codewars, çevrimiçi olarak kod yazma pratiği yapabileceğiniz bir internet sitesi. Platform üzerinden neredeyse her kodlama dili için pratik yapma şansınız var. Codewars, kullanıcılarına eğlenceli oyunlardan ziyade kendilerini zorlayacak bir parkur sunuyor.

Hangi kodlama dilinde pratik yapacağınızı seçtikten sonra karşınıza seviye seviye ilerleyen bazı testler çıkıyor. Bu testlerde başarılı oldukça puanlar kazanıyor ve kazandığınız puanlar biriktikçe bazı ödüller ve sürprizler açılıyor. Temel düzey kodlama bilgisine sahip kişiler için tercih edilebilir.

Robocode, neredeyse 20 yıldır kodlama pratiği yapmak isteyenlerin hayatında olan ve her geçen gün yeni güncellemelerle gelişen bir platform. Platformun eğlenceli ve basit bir mantığı var. Seçmiş olduğunuz kodlama dili ile robotlar yapıyor ve onları dövüştürüyorsunuz.

Robocode üzerinden pek çok farklı kodlama dili için pratik yapmak mümkün. Açık kaynaklı bir platform olan Robocode ile acemi ya da usta olmanız fark etmeksizin dilediğiniz kodlama dilini kullanarak pratik yapabilir, robotlar yazabilir ve onların savaşmasını sağlayabilirsiniz.

Codea son derece temel bir düzeye eğlenceli bir dille hitap ediyor. Codea mobil uygulamasını App Store üzerinden iPad cihazınıza indirerek kullanabilirsiniz. Temel kodlama becerilerinizle basit tasarımlarımlar yapabilir ya da profesyonel oyunlar programlayabilirsiniz.

Codea mobil uygulamasının iPad için geliştirilmiş olmasının büyük avantajı kolay kullanım ve iOS için geliştirilmek istenen uygulamalara aşina olarak pratik yapmaktır. Birkaç basit tasarımın ardından seviyenize göre hızla ilerleyebilir ve gerçek anlamda etkin bir yazılıma imza atabilirsiniz.

1990’lı yılların atari oyunlarına benzer grafiklere sahip olan Vim Adventures ile oyun kahramanımızı kod yazarak adım adım ilerletecek ve prensesi kurtarma yolunda ona yardım edeceksiniz. Basit kodlarla başlayan oyun, seviyeniz ilerledikçe ustalığınızı konuşturmanızı isteyecek.

Vim Adventures sayesinde Vim sistemini daha iyi kavrayabilir ve çok daha etkin bir kullanım gücü yakalayabilirsiniz. Platform üzerinde aynı zamanda bir öğretici bulunuyor. Öğretici sayesinde takıldığınız noktalarda yardım alabilir ve pratik sırasında unutulmaz birkaç bilgi daha öğrenebilirsiniz.

Codecademy için yalnızca bir kod yazma oyunu demek haksızlık olur. Bu platform, özellikle çocuklar ve yeni başlayanlar için, programlama ve kodlama dilleri konusunda aradıkları her şeyi bulabilecekleri son derece geniş kaynaklara sahip bir internet sitesi.

Dünya çapında farklı yaş aralıklarına sahip 25 milyon kullanıcıya sahip olan Codecademy platformu üzerinden onlarca interaktif videoya erişerek kodlama eğitiminizi hızlandırabilir ve forum üzerinden diğer kullanıcılarla iletişime geçerek usta yazılımcıların tecrübelerinden yararlanabilirsiniz.

Codingame, listede bulunan en güçlü oyunlara sahip olan internet sitesidir. Platform üzerinde her farklı seviyede karşınıza yeni bir macera çıkacak ve bu maceralardan başarılı bir şekilde çıkmanın tek yolu seçtiğiniz kodlama dilinde yazacağınız kodlar olacak.

Codingame üzerinden neredeyse her kodlama dili için pratik yapma şansınız var. Arayüzüne loş bir hava katan karanlık modu sayesinde, platformda karşılaştığınız oyunlara gerçekten kendinizi kaptırabilirsiniz. Keyifli zaman geçirmenin yanında yaptığınız programlama pratiği de cabası.

Kullanılan en eski programlama dillerinden biri olan Ruby ile pratik yapmak için oluşturulan Rails for Zombies, çevrimiçi olarak oynanıyor. Ruby dilini kullanarak zombilerin etrafınızı sardığı türlü mücadelelerden kurtulmaya çalışırken programlama sırasında en önemli yeteneklerden olan soğukkanlı olmayı da öğreniyorsunuz.

Elbette, zombiler ve mücadeleler grafikleriyle sizi şok edecek düzeyde değil ancak Rails for Zombies ile hayatta kalma mücadelesi oldukça keyifli geçiyor. Her yeni seviyede daha güçlü kodlar yazmanız isteneceği için oldukça verimli bir pratik yapma yolu olarak kullanabilirsiniz.

App Store üzerinden iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz Hopscotch, özellikle çocuklar ve kodlama öğrenmeye yeni başlayanlar için son derece eğlenceli bir pratik yapma yöntemi sunuyor.

Hopscotch ile adım adım kodlamayı öğrenebilir ve öğrendiklerinizi uygulayarak herkesin deneyebileceği mobil uygulamalar ve mobil oyunlar geliştirebilirsiniz. Üstelik geliştirdiğiniz mobil oyun ve uygulamaların her adımını kendiniz tasarlayarak profesyonel olmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Özellikle beyaz yakalı plaza çalışanlarının kendilerini bulacağı bir senaryoya sahip olan Human Resource Machine oyunu ücretli olmasına rağmen tam anlamıyla kendinizi kaptıracağınız ve diğer seviyeye geçmek için heyecanla mücadele vereceğiniz bir oyun.

Oyunun hikayesi bir ofiste geçiyor. Ofis içinde her seviyede zorlaşan bazı olaylarla mücadele etmek için seçtiğiniz kodlama dili ile güçlü kodlar yazmanız gerekiyor. Giderek zorlaşan mücadele içindeyken hem oldukça keyifli vakit geçirecek hem de pratik yapacaksınız.

Programlama yapmak için kodlama dilleri öğrenirken bazen gerçekten sıkılabilir hatta vazgeçmeyi bile düşünebilirsiniz. Listedeki oyunları ve platformları inceleyerek sıkıldığınız anları hem keyifli hale getirebilir hem de öğrendiğiniz dillerin pratiğini yapabilirsiniz.