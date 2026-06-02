Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

Gameforge, Türkiye sunucularına özel olarak başlattığı "İkinci Şans" pilot programıyla, bot ve hile harici sebeplerle banlanan eski oyunculara hesaplarını geri alma fırsatı tanıyor.

Metin2, Türkiye’deki oyuncu topluluğunu heyecanlandıran radikal bir karara imza attı. Oyunun yayıncısı Gameforge, geçmişte çeşitli sebeplerle hesabı kapatılan ve cezalandırılan oyuncular için İkinci Şans adını taşıyan özel bir af programı başlattı.

Sadece Türkiye sunucusuyla sınırlı tutulan bu tek seferlik pilot program kapsamında, belirli şartları karşılayan eski oyuncuların hesaplarındaki yasaklamaların kaldırılması hedefleniyor. 1 Haziran ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında başvuruların değerlendirileceği bu özel süreç, kurallara uymaya söz veren oyunculara Metin2 TR sunucusunun kapısını yeniden aralıyor.

Kimler ban affından yararlanabilir?

Gameforge, bu af programının kesinlikle hilecilere veya oyun zevkini baltalayan kişilere yönelik olmadığını net bir dille ifade ediyor. Bu nedenle başvuru yapacak hesapların çok sıkı bir filtreden geçirileceği belirtiliyor.

Geçmişte aktif olarak bot kullandığı, komut dosyası çalıştırdığı veya oyunun açıklarından faydalandığı tespit edilen hesaplar bu programdan kalıcı ve koşulsuz olarak hariç tutuluyor. Yani üçüncü parti yazılımlarla oyunun ekonomisine ve adaletine zarar veren kişilere kesinlikle ikinci bir şans verilmiyor.

Başvuru yapacak oyuncuların şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

Yasaklanan hesabın doğrudan Metin2 TR sunucusunda yer alması

Söz konusu hesap içinde en az bir adet Seviye 70 veya üzerinde karakterin bulunması

Alınan cezanın doğrudan oyun içi kurallarla ilgili olması

Yasağın uygulanma tarihinin üzerinden en az 3 ay geçmiş olması

Metin2 ban affı başvurusu nasıl yapılır?

Eğer belirtilen tüm kriterleri eksiksiz olarak karşılıyorsanız, hesabınızı kurtarmak için izlemeniz gereken resmî adımlar destek portalı üzerinden ilerliyor.

Oyuncuların, 1 Haziran ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Metin2 TR Destek portalına (ticket sistemi) giriş yapması gerekiyor. Burada açılacak destek talebinde, bu döneme özel olarak aktif edilen “İkinci Şans” kategorisinin seçilmesi hayati önem taşıyor. Ardından destek ekibi, gelen talepleri kişisel olarak tek tek inceleyerek karara bağlıyor.