Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Gameforge, Türkiye sunucularına özel olarak başlattığı "İkinci Şans" pilot programıyla, bot ve hile harici sebeplerle banlanan eski oyunculara hesaplarını geri alma fırsatı tanıyor.

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Metin2, Türkiye’deki oyuncu topluluğunu heyecanlandıran radikal bir karara imza attı. Oyunun yayıncısı Gameforge, geçmişte çeşitli sebeplerle hesabı kapatılan ve cezalandırılan oyuncular için İkinci Şans adını taşıyan özel bir af programı başlattı.

Sadece Türkiye sunucusuyla sınırlı tutulan bu tek seferlik pilot program kapsamında, belirli şartları karşılayan eski oyuncuların hesaplarındaki yasaklamaların kaldırılması hedefleniyor. 1 Haziran ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında başvuruların değerlendirileceği bu özel süreç, kurallara uymaya söz veren oyunculara Metin2 TR sunucusunun kapısını yeniden aralıyor.

İçerikten Görseller

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?
2
2

Kimler ban affından yararlanabilir?

2

Gameforge, bu af programının kesinlikle hilecilere veya oyun zevkini baltalayan kişilere yönelik olmadığını net bir dille ifade ediyor. Bu nedenle başvuru yapacak hesapların çok sıkı bir filtreden geçirileceği belirtiliyor.

Geçmişte aktif olarak bot kullandığı, komut dosyası çalıştırdığı veya oyunun açıklarından faydalandığı tespit edilen hesaplar bu programdan kalıcı ve koşulsuz olarak hariç tutuluyor. Yani üçüncü parti yazılımlarla oyunun ekonomisine ve adaletine zarar veren kişilere kesinlikle ikinci bir şans verilmiyor.

Başvuru yapacak oyuncuların şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

  • Yasaklanan hesabın doğrudan Metin2 TR sunucusunda yer alması
  • Söz konusu hesap içinde en az bir adet Seviye 70 veya üzerinde karakterin bulunması
  • Alınan cezanın doğrudan oyun içi kurallarla ilgili olması
  • Yasağın uygulanma tarihinin üzerinden en az 3 ay geçmiş olması

Metin2 ban affı başvurusu nasıl yapılır?

2

Eğer belirtilen tüm kriterleri eksiksiz olarak karşılıyorsanız, hesabınızı kurtarmak için izlemeniz gereken resmî adımlar destek portalı üzerinden ilerliyor.

Oyuncuların, 1 Haziran ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Metin2 TR Destek portalına (ticket sistemi) giriş yapması gerekiyor. Burada açılacak destek talebinde, bu döneme özel olarak aktif edilen “İkinci Şans” kategorisinin seçilmesi hayati önem taşıyor. Ardından destek ekibi, gelen talepleri kişisel olarak tek tek inceleyerek karara bağlıyor.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

Ferrari Luce, Türkiye'deki En Ucuz Ferrari Olacak

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

DLSS 4.5 Ray Reconstruction Tanıtıldı: Ne Zaman Geliyor?

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

Windows PC'lerin Geleceği NVIDIA RTX Spark Duyuruldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

[28 Mayıs-4 Haziran] Toplam Değeri 380 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Temu’ya 200 Milyon Euro Ceza Verildi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com