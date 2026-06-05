Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Resident Evil serisi indirimleri başladı.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Resident Evil serisi" indirimleri.

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Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de Resident Evil oyunlarını kapsayan yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

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Steam Resident Evil indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Resident Evil 4 29.99$ 7.49$ (-%75) RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition 37.49$ 7.49$ (-%80) Resident Evil 14.99$ 3.74$ (-%75) Resident Evil 7 Biohazard 14.99$ 5.99$ (-%60) Resident Evil 4 (2005) 14.99$ 3.74$ (-%75) Resident Evil 5 14.99$ 3.74$ (-%75) Resident Evil 3 Nemesis (1999) 7.49$ 3.74$ (-%50) Resident Evil Requiem 52.49$ 41.99$ (-%20) Resident Evil (1996) 7.49$ 3.74$ (-%50) Resident Evil 2 29.99$ 5.99$ (-%80) Resident Evil 3 29.99$ 5.99$ (-%80) Resident Evil 6 12.49$ 8.11$ (-%35) Resident Evil 0 14.99$ 3.74$ (-%75) Resident Evil Village 29.99$ 7.49$ (-%75)

Peki sizin bu indirimler arasından almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.