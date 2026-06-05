Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Resident Evil serisi" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de Resident Evil oyunlarını kapsayan yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam Resident Evil indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Resident Evil 4
|29.99$
|7.49$ (-%75)
|RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition
|37.49$
|7.49$ (-%80)
|Resident Evil
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Resident Evil 7 Biohazard
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Resident Evil 4 (2005)
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Resident Evil 5
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Resident Evil 3 Nemesis (1999)
|7.49$
|3.74$ (-%50)
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|41.99$ (-%20)
|Resident Evil (1996)
|7.49$
|3.74$ (-%50)
|Resident Evil 2
|29.99$
|5.99$ (-%80)
|Resident Evil 3
|29.99$
|5.99$ (-%80)
|Resident Evil 6
|12.49$
|8.11$ (-%35)
|Resident Evil 0
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Resident Evil Village
|29.99$
|7.49$ (-%75)
Peki sizin bu indirimler arasından almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.