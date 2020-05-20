Castlevania Müzikleri Artık Spotify'da Dinlenebilecek

Konami'nin Japon video oyun serisi Castlevania, müzikleriyle dikkat çeken bir yapım. Konami, telif haklarına sahip olduğu parçaların bir arada dinlenebilmesi için Spotify hesabı açtı ve bu parçaları Spotify’a ekledi.

Konami'nin Japon video oyun serisi Castlevania, video oyunları tarihindeki en ikonik müziklerle karşımıza çıkmıştı. Konami, bu müziklerin bir koleksiyon hâline getirilmesi ve bir arada dinlenebilmesi için Spotify hesabı açtı. Castlevania aslında Konami’nin meşhur bir oyun serisi olsa da Netflix, oyunu animeye uyarlamak için hakları satın aldı. Yapımın ilk sezonu 2017 yılında yayınlanmıştı. Sonrasında da oldukça popüler oldu.

Castlevania serisi, dört bölümlük bir mini diziyle başlamıştı. Daha sonra izleyicilerden gelen yoğun ilgi, platformu daha uzun bir ikinci sezon yapmaya itti. İkinci sezonda bölüm sayısı iki katına çıksa da izleyiciler seriye pek de doyamamıştı. Dizinin üçüncü sezonuysa 10 bölüm olarak yayınlandı. Bu da Castlevania’nın artık standart bir Netflix dizisi olarak ele alınmaya başlandığını gösteriyor. Şimdilerdeyse dizinin dördüncü sezonu bekleniyor.

Konami, Twitter hesabından duyurdu:

Konami Europe, bugün resmi Twitter hesabından “Oyunlarımızın müziklerini ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz, bu yüzden hepsini tek bir yere koyduk. Konami Europe @Spotify hesabıyla tanışın! Biz yeni çalma listeleri ve eski favorileri eklerken siz de bizi güncel tutmak için takipte kalın, önce #Castlevania ile başlıyoruz” açıklamasında bulundu. Şu ana kadar, Spotify hesabından sadece Castlevania müzikleri eklendi.

İşte Castlevania için oluşturulan liste:

Castlevania: Symphony of the Night

Castlevania: The Original Game

Castlevania Chronicles

Castlevania: Circle of the Moon & Castlevania: Harmony of Dissonance

Castlevania: Lament of Innoncence

Castlevania: Curse of Darkness

Castlevania: Aria of Sorrow & Castlevania: Dawn of Sorrow

Castlevania: Portrait of Ruin

Castlevania: The Dracula X Chronicles

Castlevania: Order of Ecclesia

Castlevania Judgement

Castlevania: Harmony of Despair

Konami, çalma listelerine gelecekte video oyunu müzikleri eklemeye devam edecek gibi görünüyor ancak yeni oyunların eklenip eklenmeyeceği bilinmiyor.