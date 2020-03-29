Netflix’in Castlevania Serisi, 4. Sezonuyla Geri Dönüyor

Netflix’in popüler anime serisi Castlevania, 4. sezonuyla geri dönecek. Castlevania, Netflix’in en popüler ve en başarılı animasyon serilerinden biri olarak gösteriliyor.

Çevrimiçi yayın platformları arasında en popüler olanlardan bir tanesi tabii ki Netflix. Ülkemizde de hizmet veren platformun birbirinden farklı pek çok türde içeriği bulunuyor. Bu içeriklerden biri de animasyon kategorisi.

Animasyonlar, çizgi filmler ve animeler içeren platform pek çok manga ve çizgi roman uyarlamasına da sahip. Bu nedenle de firmanın, bu tür içeriklere özel duyurular yaptığı NX adlı bir Twitter hesabı var.

Dördüncü sezon duyuruldu

Netflix, NX hesabından peşpeşe iki duyuru yaptı. Bunlardan ilkinde firma, “Sir Mirror’ın Castlevania’dan bazı haberleri var, alkış ile cevap vererek onu kutusundan çıkarın” ifadesini kullandı.

Daha sonraki gönderide ise kutusundan çıkan Sir Mirror bir şey söylemedi ancak ortaya çıkan görüntüde “4. sezon geliyor” ifadesi yer aldı. 4 saniyelik bu videoda yeni sezona dair başka hiçbir detay paylaşılmadı.

Castlevania aslında Konami’nin meşhur bir oyun serisi olsa da Netflix, oyunu animeye uyarlamak için hakları satın aldı. Yapımın ilk sezonu 2017 yılında yayınlanmıştı. Sonrasında da oldukça popüler oldu.

Castlevania, başarısını sürdürmeyi amaçlıyor

Castlevania serisi, dört bölümlük bir mini dizi ile başlamıştı. Daha sonra izleyicilerden gelen yoğun ilgi, platformu daha uzun bir ikinci sezon yapmaya itti. 2. sezonda bölüm sayısı iki katına çıksa da izleyiciler seriye pek de doyamamıştı.

Dizinin üçüncü sezonu ise 10 bölüm olarak yayınlandı. Bu da Castlevania’nın artık standart bir Netflix dizisi olarak ele alınmaya başlandığını gösteriyor. Dracula ve Trevor Belmont başta olmak üzere karakterlerin yolculuğu yoğun ilgi görüyor.

Netflix, seriyi başarıya ulaştıran ekibi bozmamaya da kararlı görünüyor. Serinin yazarı Warren Ellis ve yapımcısı Adi Shankar, yeni sezonda da birlikte çalışacak. Richard Armitage’ı Trevor Belmont rolüyle tekrar dinleyeceğimiz seride Graham McTavish de Dracula olarak role geri dönecek. James Callis (Alucard) ve Alejandra Reynoso (Sypha Belnades) de yapıma dönecek.