Köpeklerin Birbirinin Poposunu GBT Sorgular Gibi Koklamasının Sebebi Ne?

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Köpekler, özellikle yeni karşılaştıkları başka bir köpek gördüklerinde hemen onun poposunu kokluyor ve bu sayede pek çok şey elde ediyor. Neler olduğunu içeriğimizde anlattık.

Köpeklerin birbirinin poposunu koklaması dışarıdan bakınca komik görünse de aslında bunu yapmalarının ardında temel sebepler yatıyor.

Hatta köpeklerin birbirinin poposunu koklama hareketi, insanların el sıkışması gibi diyebiliriz. Bu garip hareketi neden yaptıklarına daha yakından bakalım.

Köpeklerin koku alma duyusunun ne kadar gelişmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. 

köpek

Köpeklerin koku alma becerisi, bizden 10 bin ila 100 bin kat daha fazla. Ayrıca burunlarında, “Jacobson organı” adlı, başka bir köpeğin poposunu kokladıklarında kaka kokusunu tolere etmelerini sağlayan özel bir organları var.

Bu organ sayesinde; köpeklerin anüsünün yanında, vücuda nasıl büyüyeceğini ve düzgün çalışacağını söyleyen kimyasalları serbest bırakan özel bezlerin kokusunu alabiliyorlar.

Peki bu kimyasalları koklamak neye yarıyor?

köpekler

Kimyasallari köpeklere birbirleri hakkında çok şey söylüyor. Mesela bir köpeğin erkek mi yoksa dişi mi olduğu, kaç yaşında olduğu, ne yediği, ne kadar sağlıklı olduğu hatta nasıl bir ruh hâli içinde olduğu bile anlaşılabiliyor. GBT dökülüyor yani…

Tüm bunları öğrenen köpekler, daha önce o köpekle tanışıp tanışmadıklarını anlamalarının yanı sıra birbirlerine nasıl davranmaları gerektiğine de karar veriyorlar. Bitirmeden ek bir bilgi verelim, bu anal bezler kedilerde de var ve kimi zaman onlar da birbirlerinin popolarını kokluyorlar.

Kaynaklar: Mental Floss, Hills

Daha fazla köpek içeriği için:
İLGİLİ HABER

Sokakta Yaşayan Hayvanların Toplatılıp Barınaklara Götürülmesi Çözüm mü? Aslında Neler Yapılmalı?
İLGİLİ HABER

Köpekler, Dışkıladıktan Sonra Neden Arka Ayaklarını Bulundukları Bölgeye Geriye Doğru Sürterler?
İLGİLİ HABER

Siz Fark Etmeseniz de Hayatları Boyunca Acı Çeken Kedi ve Köpek Cinsleri (Cins Alma, Sokaktan Sahiplen!)
İLGİLİ HABER

Köpeklerin Düşünme Şekilleri, İnsanlara Tahmin Ettiğimizden Çok Daha Yakın Olabilir! Nasıl Yani?
İLGİLİ HABER

Köpekler Verdiğimiz Komutlarda Kelimeleri mi Anlıyor, Yoksa Sadece Ses Tonumuz mu Önemli?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler