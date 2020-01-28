GBO, Kore sinemasının 100. yıl dönümüne özel olarak bambaşka bir film deneyimi sunan 'şişme sinema' tasarladı. Çadırı ziyaret eden kişiler, içeride bulunan robotik kolun üstüne binerek filmi adeta yaşıyormuş hissiyle izleyebiliyorlar.

GBO, Kore film sektörünün 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla ziyaretçilere dev bir robotik kolun üzerinde sinema izleme imkanı sunan şişme bir sinema salonu tasarladı. Şişirilebilir ve kolaylıkla taşınabilir bir yapıda olan bu sinema, dijital çağda insanlara geleneksel bir film deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

GBO tarafından akıllıca tasarlanan çadır, elips şeklinde ve oldukça fütüristik bir tasarıma sahip. Öte yandan tavandaki üçgen desenler, alanın aşırı ısınmasını önlerken iyi bir film deneyimi sağlamak için de doğal ışığı kısıtlıyor. Bununla birlikte çadırın etrafını ‘X’ şeklinde saran hava borularıysa çadıra sanki bir bilim kurgu filminden çıkıp gelmiş havası katıyor.

AIR Cinema, ziyaretçilerine farklı bir sinema deneyimi sunuyor:

Kurulumu ve sökülmesi oldukça kolay olan ‘AIR Cınema’, ülke çapında minimum düzeyde hasarla seyahat ettirilmesi göz önüne alınarak geliştirilmiş. İlk etapta daha küçük bir aynalı küreye giren ziyaretçiler, sonrasında daha geniş olan ana bölüme geçiş yapabiliyorlar. Bu alana giriş yapan ziyaretçileri robotik bir kol karşılıyor. Bu kola binen ziyaretçilerse baş aşağı, sağa ve sola hareket ederek film izleyebiliyorlar.

GBO, görüntü kaliteleri oldukça kötü olan eski Kore filmlerini SK Telekom’un yapay zekâ teknolojilerinden biri olan ‘super-nova’ teknolojisini kullanarak yüksek çözünürlüklü hâle getirmeyi başardı. Dilerseniz şimdi ‘AIR Cinema’nın dışarıdan ve içeriden nasıl göründüğüne fotoğraflarla biraz daha yakından bakalım.

AIR Cinema, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor:

Sinemanın gece görünüşü:

Yapının içerisinde bulunan robotik kol:

Robotik kol üzerinde film izlemeye çalışan ziyaretçiler:

AIR Cinema’nın dışarıdan görüntüsü:

Ziyaretçiler, sinemaya bu kapıdan giriş yapıyorlar:

AIR Cinema, sanki bir bilim kurgu filmi filminden fırlamış gibi duruyor: