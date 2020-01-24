Corona Virüsü Yüzünden Çin’deki Sinema ve Tiyatrolar Kapandı

Çin’in Wuhan şehrinde yayılmaya devam eden ölümcül Corona virüsü salgınından bir darbe daha geldi. Çin’de faaliyet gösteren toplamda 70 bin tiyatro ve sinema virüs yüzünden kapatıldı.

Kısa süre önce hızla yayılan Corona virüsü sebebiyle bu zamana kadar 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 870’ten fazla kişinin hasta olduğu bildirildi. Bugün gelen yeni bir bilgiye göre Çin'de binlerce tiyatro kapatıldı ve salgına önlem olması amacıyla film gösterimleri ileri bir tarihe ertelendi.

Çin’in büyük film stüdyolarının verdiği bu karar oldukça büyük maddi kayba neden olacak gibi duruyor çünkü hafta sonu, ülkenin sinema için en önemli dönem olan Çin Yeni Yılı olarak kutlanıyor.

The Hollywood Reporter'a göre bu hafta sonu 1 milyar dolarlık bilet satış geliri elde edilmesi bekleniyordu:

Hafta sonunda biletlerden elde edilecek gelirin 1 milyar doları bulması bekleniyordu. Corona virüsü salgını hafta boyunca kötüleştikçe uzmanlar, halkı kalabalık yerlerde toplanmaya karşı uyarmaya başladı ve salgının şu anki noktaya gelmesi üzerine böyle bir karar alındı.

Koşulların düzelmesi hâlinde önümüzdeki günler içinde gösterimlerin yeniden planlanabileceği konuşulsa da doğrulanan vakaların sayısındaki artış nedeniyle bu fikre çok da sıcak bakılmıyor.

Büyük yapımların gösterimi mecburen ertelendi:

Cumartesi günü gösterime girecek olan büyük bütçeli filmler arasında Wanda'nın komedi aksiyonu devam filmi 'Detective Chinatown 3', Huanxi Media'nın komedisi 'Lost in Russia', Jackie Chan'den 'Vanguard', Dante Lam'un aksiyon filmi 'The Rescue' ve animasyon filmi 'Boonie' vardı.

Bir Warner Bros. sözcüsü, verdiği demeçte “İstekler doğrultusunda ve Çin’deki mevcut duruma dayanarak ‘Detective Chinatown 3’ filmimizi gelecekteki bir tarihe erteliyoruz” dedi. CMC Pictures da benzer bir açıklama yaparak “Halkın sağlığı ve güvenliği bizim için büyük önem taşıyor ve bu kadar kritik bir dönemde olası kötü durumları azaltmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Solunum yoluyla yayıldığı bilinen virüsün önümüzdeki günlerde nasıl kontrol altına alınacağını ve Çin’de yaşamın nasıl normale döneceğini takip edip göreceğiz.