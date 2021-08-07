Kirli havalarda ve orman yangınlarının ardından ve hava kirliliği yüzünden görünen Kıyamet güneşi, kimi insanlara korkunç kimilerine ise etkileyici geliyor. Küresel ısınmanın da bu doğa olayının oluşmasında payı büyük.

Özellikle yaz günlerinde, güneşin batmasına yakın saatlerde güneşin normal halinden daha korkunç ve garip göründüğüne tanıklık etmiş olabilirsiniz. Ülkemizde genellikle “Kızıl Güneş” olarak bilinen bu durum, İngilizcede Doom Sun, yani “Kıyamet Güneşi” olarak adlandırılıyor.

Bu görüntü genellikle korku ya da kıyamet sonrası filmlerinde sıkça görülen bir manzaradır. Pek çok insan bu görüntüyü ürkütücü bulur. Genelde kıyamet güneşinin görüldüğü yerlerde duman olması da bu durumu daha da garipleştirir.

Peki Kıymet Güneşi neden oluşuyor?

Bazı insanlara güzel, bazılarına ise ürkütücü gelen bu görüntü, doğal çevre ile ilgili ciddi bir sorun olduğunu işaret eden bir uyarı aslında. Kıyamet güneşi, genellikle çok fazla hava kirliliği olan yerlerde görülmekte ve ortamdaki hava kalitesi düştükçe bu durum daha da korkutucu bir hâl almakta.

Özellikle orman yangınları ve fabrika dumanlarının çok fazla olduğu bölgelerde görülen bu durum, güneşin yaydığı ışınların toz partikülleri tarafından kırılması sebebiyle oluşuyor. Kırılan güneş ışınları çok daha parlak ve canlı göründüğü için güneş normalden daha kızıl duruyor. Son dönemlerde hızla yükselişe geçen küresel ısınma, güneş ışınlarının atmosfere girmesini kolaylaştırıyor ve çok daha korkutucu güneşler görmemize sebep olabiliyor.

Korkutucu ama etkileyici bir görüntü

Volkanik patlamalar ve sisli hava gibi durumlarda da görebileceğiniz Kıyamet güneşi, özellikle ABD’nin batı kesimlerinde sıkça görülen bir doğa olayıdır. Pek çok insan bu durumu hem korkutucu hem de etkileyici bulur. Bu doğa olayı, her ne kadar etkileyici gözükse de ona direkt olarak çıplak gözle bakmak, gözünüze çok ciddi zararlar verebilir.

Kıyamet güneşi sizce korkutucu mu etkileyici mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.