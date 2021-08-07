SpaceX’in uygun fiyatlı internet projesi olan Starlink, sahip olduğu 1,650 uydusu ile pek çok ülkenin indirme hızını geçti. Starlink, internete çağ atlatmış olabilir.

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, Starlink’i ilk duyurduğunda kullanıcılarına çok yüksek hızda ve kesintisiz internet vadediyordu. İlk dönemlerde indirme hızlı standart olsa da bu durum yakın zamanda değişmişe benziyor.

İnternet hızı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Speedtest, Musk’ın internet ağının, hız konusunda yeni bir çağı başlattığını açıkladı. Hazırlanan rapora göre Starlink, bazı ülkelerin sabit genişbant internetlerinden bile daha hızlı.

Starlink, rakiplerini cebinden çıkarıyor

Speedtest tarafından hazırlanan rapora baktığımızda Starlink’in, rakipleri olan HughesNet ve Viasat’dan çok daha ileride olduğunu ortaya çıkıyor. HughesNet’in ABD’deki ortalama indirme hızı 19.73 Mbps ve yükleme hızı 2.43 Mbps iken, Starlink, 97.23 Mbps indirme ve 13.89 Mbps yükleme sunabiliyor.

Starlink’in bu başarısı, yörüngede birbirine sürekli bağlı olan 1,650 uydudan kaynaklanıyor. SpaceX, önümüzdeki 5 yıl içinde yörüngeye binlerce uydu göndermeyi hedefliyor. Starlink ağına eklenecek yeni uydular sayesinde hem internet hızları çok daha artacak hem de yaygınlaşacak.

Sabit Genişbant hızları, Starlink’e yetişemiyor

Genellikle kurumsal firmaların kullandığı genişbant internetler, ülkelerin en hızlı internetleri olarak nitelendirilir. Fakat Elon Musk’ın çılgın projesi Starlink, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde bu hızları geçmeyi başardı. Kanada’da kullanılan genişbant internet, 84.24 Mbps iken Starlink, 86.92 Mbps internet sunabiliyor.

Yine Speedtest’in sunduğu verilere göre Starlink kullanıcıları, Netflix ve Amazon Prime gibi platformlardan, 1 dakikadan kısa sürede film indirebiliyor. Bu işlemin hiçbir fiziksel ağa bağlanılmadan tamamen uydular üzerinden yapılması, internetin yeni çağının başladığına işaret ediyor.

SpaceX geçtiğimiz ay, Starlink uydu sisteminin neredeyse 100 bin kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Hizmetin ayrıca 500 binden fazla bekleyen başvurusu olduğu da belirtildi.