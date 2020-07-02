Koronavirüs Sonucunda Tanınmaz Hale Gelen Ünlü Sporcu

ABD’de ağırlık kaldırma yarışlarıyla tanınan “yıkılmaz” lakaplı sporcu Ahmad Ayyid, koronavirüse yakalandıktan sonra 27 kilo vererek uzun süre komada kaldı. Sporcu hayatta kalmayı başarsa da kaybettiği kas kütlesi dikkat çekti.

COVID-19, güçlü fiziği ile birçok yarışma kazanan sporcu Ahmad Ayyid’e de zor zamanlar yaşattı. Virüse yakalanan Ayyid, bu süreçte kelimenin tam haliyle “tanınmaz” hale geldi. Tüm dünyada 11 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs, fiziken güçlü olsa da metabolizması güçsüz olan insanlara da zor zamanlar yaşatabiliyor. ABD’de gerek güçlü fiziği gerekse de ağırlık kaldırma yarışmalarındaki başarılarıyla “yıkılmaz “ olarak kabul edilen Ahmad Ayyad, Washington’da koronavirüse yakalandı, sonrasında ise kas kütlesinin çok büyük bir kısmını kaybetti.

100 kilo ağırlığa sahip 40 yaşındaki sporcu, ilk başta koronavirüse yakalandığını fark etmeden spor yapmaya devam etti, sağlığı gitgide kötüleşince de John Hopkins Hastanesi’ne kaldırıldı. Virüsten dolayı ciddi sağlık problemleri yaşayan başarılı sporcu, hastaneye gelir gelmez yoğun bakıma alındı ve toplamda 25 gün komada kaldı.

27 kilo kaybetti

25 gün komada kalması sonucunda çok ciddi kilo kaybı yaşayan Ayyid, 27 kilo kaybettiği gibi doktorların ifadesine göre ölümün de eşiğinden dönmüş. Koma sürecinin vücudundaki bütün kasları erittiğini söyleyen sporcu, yaşadığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, “25 gün komada kaldıktan sonra uyandığımda kollarıma ve bacaklarıma baktım. Bütün kaslarımın kaybolduğunu gördüm. Adeta çılgına döndüm, bacaklarım nereye kayboldu diye bağırmaya başladım” dedi.

Virüse yakalanıp çok şey kaybettiğini söyleyen Ayyid, kendisinin kurtulduğunu ancak diğer insanlar için çok fazla endişelenmeye başladığını belirtti. Güçlükle nefes aldığını söyleyen deneyimli sporcu, ciğerlerinin ve kalbinin çok fazla zarar gördüğünü, nefes almanın adeta bir işkenceye döndüğünü açıkladı. Komadan çıktıktan sonra yutkunmayı bile unuttuğunu söyleyen Ayyid, bu süreçte konuşma dersleri aldığını da söyledi.

Koronavirüs hastalığının nasıl bir şey olduğunu kendisinin yaşayarak gördüğünü söyleyen Ayyid, bu noktada herkesin maske takmaya ve toplu yerlere gitmemeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Bizler de Ayyid’e ve koronavirüse yakalanan tüm insanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.