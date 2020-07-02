Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Verilerini Erişime Açtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün yaptığı duyuruda söylediği COVID-19 verileri, bugün erişime açıldı. Açıklanan verilerde vaka ve ölümlere ilişkin önemli bilgiler yer aldı.

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Salgının ülkemizde görülmesinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı tarafından salgına ilişkin veriler erişime açıldı.

Hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanan veriler, 4 aydan beri devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin pek çok bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada verilerin bugün erişime açılacağını duyurmuştu.

Türkiye Covid-19 Durum Raporu yayınlandı

Türkiye Covid-19 Durum Raporu ismiyle yayınlanan rapor, 30 Haziran tarihini taşıyor ve rapordaki veriler 28 Haziran itibariyle elde edilen istatistikleri bizlere sunuyor. Rapora göre 28 Haziran itibariyle tespit edilmiş yaklaşık 200 bin vakanın 105 bin 416’sı hastanede tedavi gördü. Aynı tarih aralığına baktığımızda hastaneden taburcu edilen hastaların sayısı ise 98 bin 216 olarak gözüküyor.

Yayınlanan raporda hastane yatışına ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Hastane yatışlarının yüzde 21,1’i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 7,4’ü entübe edilmiş olup yüzde 93,4’ü ise taburcu edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Bu bilgiler dışında 22 - 28 Haziran tarihleri arasında hastaneye 5 bin 773 kişinin yatırıldığı açıklanırken raporda koronavirüs kaynaklı ölüm hızına da yer verildi. Raporda yer alan ifadede, “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ilişkin ölüm hızı yüzde 2,57’dir” denildi. Bakanlık, ayrıca yaş aralığına göre vaka sayısını açıkladı. Bu sayılar şu şekilde:

15 - 24 yaş aralığında 27 bin 199 vaka

25 - 49 yaş aralığında 98 bin 32 vaka

50 - 64 yaş aralığında 36 bin 777 vaka

65 - 79 yaş aralığında 16 bin 672 vaka

80 yaş ve üzeri 5 bin 215 vaka bulunuyor.

En çok vaka İstanbul’da

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, koronavirüs pandemisinde de en fazla vakaya sahip şehir oldu. İstanbul için yayınlanan verilere göre vaka sayısının 108 bin 749 olduğu açıklanırken şehirde her 100 bin kişiden 700’ünün hastalığa yakalandığı belirtildi. İstanbul’un ardından en çok vakanın görüldüğü bölge ise Doğu Marmara olarak dikkat çekiyor. Doğu Marmara’da toplamda 21 bin 626 vakaya rastlandı.

Ölüm verileri açıklandı

Yayınlanan raporda koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması da paylaşıldı. Bu noktada en fazla ölümün yaşandığı yaş aralığı yüzde 26’lık oranla 80 yaş ve üstünde oldu. Bu yaş grubunu yüzde 13’lük ölümle 65-79 yaş grubu takip ederken bunları yüzde 3,19 ölüm oranıyla 50-64 yaş aralığı izledi.

Ayrıca COVID-19 nedeniyle vefat eden 5.097 kişiden 3.183’ünün (yüzde 62) erkek, 1.914’ünün (yüzde 38) ise kadın olduğu açıklandı. Ölümlerin yüzde 70’i (3.573) 65 yaş ve üzerindeki kişilerde gerçekleşirken COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaş ve altındaki çocukların sayısının 10 olduğu bildirildi.