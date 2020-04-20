"Koronavirüs İlaçları, Java Maymunları Üzerinde Denenebilir"

Hollanda’dan bilim insanları, java maymunlarının insanlarda COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı duyarlı olduğunu keşfettiler. Bilim insanları, bu duyarlılık nedeniyle koronavirüs ilaçlarının Java maymunlarında test edilebileceğini söylüyorlar.

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının geçmesi gereken en önemli aşamaları hayvan ve insan testleri oluşturuyor. Özellikle insan testleri, çalışmaya katılan insanların da zarar görmemesi, ilaç ve aşının yan etkilerinin tam olarak anlaşılması için oldukça uzun bir sürede yapılıyor.

Hollanda’da bulunan Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi’nden (BPRC) araştırmacıların Java maymunları üzerinde yaptığı çalışma, bu maymunların koronavirüs ilaç testlerinde kullanılabileceğini gösteriyor.

Java maymunları, koronavirüse karşı duyarlılar

Araştırmacılar, Java maymunlarının vücutlarının koronavirüse karşı vereceği tepkiyi araştırmak için maymunların bağırsak, burun, dalak ve akciğerlerini koronavirüse karşı açık hale getirdiler. Yapılan çalışma sırasında Java maymunlarının akciğerlerinde sıvı birikimi ve hasar tespit edildi.

Science dergisinde çalışma ile ilgili yayınlanan makalede, “Bu sonuç maymunların, koronavirüs salgınına karşı mücadelede yeni ilaçları ve deneysel aşıları test etmek için kullanılabileceğini gösteriyor” denildi.

Yapılan çalışmada, sadece yeni tip koronavirüs olan SARS-CoV-2 test edilmedi. Maymunların MERS ve SARS’a karşı duyarlılıkları da test edildi. Çalışmanın sonuçları, Java maymunlarının SARS ve MERS’e oranla yeni tip koronavirüsten daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

Hayvanseverler, Avrupa’nın en büyük maymun merkezine tepki gösteriyor

Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi (BPRC), Avrupa’da kamu tarafından finanse edilen en büyük maymun merkezi konumunda. BPRC, Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hollanda Beyin Enstitüsü ile birlikte çalışmalar yürütüyor.

Hayvanseverlerin, maymun merkezine dair tepkileri nedeniyle merkez, 2025 yılına kadar maymun testlerini yüzde 40 oranında azaltmaya karar verdi. BPRC’de şu anda 200-250 maymun deneylerde kullanılıyor. Bu zamana kadar ise BPRC’de bulunan 1.500 maymunun 300’ü deneylerde kullanıldı. Deneylere katılan maymunlar, tüberküloz, sıtma ve MS gibi hastalıklara yakalandılar. Merkezde deneylerde kullanılan maymunların yarısı, bu deneyler nedeniyle hayatını kaybetti.