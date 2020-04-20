Deneye Göre, Koronavirüs 60 Derece Sıcaklığa Dayanabiliyor

COVID-19’un hangi sıcaklığa kadar dayanabildiğini araştıran bilim insanları, virüsün 60 derecede üremeye devam edebildiğini keşfetti. Koronavirüsün tamamen etkisiz kalması için gereken sıcaklık ise 92 derece.

COVID-19 üzerine araştırmalar yapan Fransız bilim insanları, virüsün hangi sıcaklıklara dayanabileceğiyle ilgili bazı deneyler yaptı. Virüsü 60 dereceye maruz bırakarak yapılan deneylerde, COVID-19’un bu sıcaklıkta uzun süre hayatta kalabildiği keşfedildi. Deney sonucunda koronavirüsün yalnızca daha yüksek sıcaklıklarda kısa sürede öldüğü ortaya çıktı.

Yapılan deneyde enfekte olan hücreler biri steril, diğeri kirli olan iki ayrı test tüpüne konuldu. 60 derece sıcaklığa maruz bırakılan iki tüpten steril olandaki COVID-19’lar kısa sürede etkisiz hale gelirken kirli tüpteki virüslerin bazılarının hayatta kalmaya ve çoğalmaya devam ettiği gözlemlendi.

92 derecede yaşayamıyorlar

Bilim insanları, 60 derecede uyguladıkları testi 92 dereceye çıkardıklarında ise virüslerin 15 dakikada etkisiz hale geldiğini keşfetti. Yapılan bu çalışma, COVID-19’un sağlık personeline risk oluşturmasını engellemek için yeni yöntemler bulunmasına katkı sunacak.

Yazın virüsün yayılma hızı düşecek mi?

Bu testler sonucunda akıllara gelen ilk soru virüsün sıcak yaz aylarında nasıl bir yayılma sergileyeceği. Yapılan araştırmalara göre, yaz sıcakları COVID-19 virüsünü öldürmek için yeterli değil, ancak burada yardımımıza Güneş’in bir diğer özelliği koşabilir. COVID-19 belki sıcaklığa dayanabiliyor, ancak araştırmalara göre ultraviyole ışınlarına çok fazla dayanamıyor. Uzmanlar, koronavirüsün yaz aylarında ultraviyole ışınlarına daha fazla maruz kalacağı, bu sebeple de salgının yavaşlayacağını öngörüyorlar.

Elbette, ultraviyole ışınlarının salgını yavaşlatması beklense de önümüzdeki süreci çok iyi kullanmamız gerekiyor. Sosyal izolasyona dikkat etmemizi isteyen uzmanlar, havalar soğumaya başlayınca koronavirüs salgınlarının yeniden artabileceğini düşünüyorlar.