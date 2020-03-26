Eski Bilgisayarlarda da Çalışan 10 Ücretsiz Oyun

Elimizden geldiğince kendimizi evlerimize kapattığımız bugünlerde bizleri evde tutacak sebeplere ihtiyaç duyabiliyoruz. Tedbiri elden bırakmamamız gereken bu zamanda oynanılabilecek ücretsiz ve neredeyse her bilgisayarda açılan oyunları sizler için derledik.

Koronavirüs salgını sebebiyle imkanı olan herkes #EvdeKal dönemine girdi. Okullar da uzaktan eğitim modeline geçiş yaptılar. Ancak evde geçirilen süre artınca can sıkıntısına bir çözüm aramak gerekiyor. İyi bir bilgisayarı ya da oyun konsolu olanlar, bu sıkıntıyı kolaylıkla çözebiliyorlar. Nitekim donanım sorunu yaşayanlar için uzun süreler boyunca oynanabilecek oyunları bulmak güç.

Bugün evde kalıp son dönem oyunları çalıştırmayan bir bilgisayarla vakit geçirenler için bir oyun listesi hazırladık. Listemizde ismini sıkça duyduğunuz ama şans vermeye fırsat bulamadığınız oyunlardan tutun, daha önce görmediğiniz oyunlara kadar birçok farklı seçenek var. Size tek düşen, oyunların başlıklarına tıklayarak ilgili indirme sayfasına ulaştıktan sonra indirmeye başlamak.

Eski bilgisayarlarda da oynanılabilen ücretsiz bilgisayar oyunları:

Çıkış tarihi: 28 Temmuz 2017

Geliştirici: NS STUDIO

Black Squad, birinci şahıs nişancı oyunu sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bir oyun. 2017 yılında erken erişime açıldığı günden beri düzenli olarak geliştirilen oyun, nihai çıkışını 26 Haziran 2019 tarihinde yaptı.

Oyunu kısaca anlatmak gerekirse içerisinde bulunan birçok farklı moddan bir tanesini seçerek hızlı bir şekilde savaşmaya başlayabiliyorsunuz. Dilerseniz dereceli oyun seçeneğiniz de var. Ayrıca oyunda bulunan silahların sekme oranı düşük olduğu için oynaması da birçok birinci şahıs nişancı oyununa göre daha basit.

Black Squad sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: CORE2 DUO 2.2 GHz ya da AMD Athlon 64 X2 2.66 GHz

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce 8600 GT630 ya da Radeon HD 6750

DirectX sürümü: 9.0

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Core i3-4170 ya da AMD FX-8300

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 760 ya da AMD Radeon HD 7950

DirectX sürümü: 9.0

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Çıkış tarihi: 7 Temmuz 2014

Geliştirici: Smartly Dressed Games

Unturned bir zombi istilası sonrası dünyayı kendisine konu ediniyor. Oyundaki amacımız ise zombiye dönüşmeden hayatta kalabilmek. Bunu yapabilmek için oyunda bulunan silahları kullanarak zombilerle savaşıyoruz. Aynı zamanda karakterimizin ateş püskürtme gibi özel yeteneklerini de savaş sırasında kullanabiliyoruz.

Eğer savaşmak istemiyorsak, gizliliği seçerek de hayatta kalma seçeneğimiz var. Gizliliği tercih etmek, hayatta kalabilmek adına tüketmemiz gereken sebze ve meyveleri huzur içinde toplayabilmek için çok önemli. Hayatta kalmak için aynı zamanda balık tutup, hayvan avcılığı yapabiliyoruz.

Unturned sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 32-bit

İşlemci: 2 GHz hızında herhangi bir işlemci

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: Bilgi verilmemiş

DirectX sürümü: 9.0

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 3 GHz hızında herhangi bir işlemci

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: Bilgi verilmemiş

DirectX sürümü: 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Çıkış tarihi: 13 Nisan 2018

Geliştirici: like Charlie

Marie’s Room’da ipuçları bularak bir bilinmezliği aydınlatmaya çalışıyoruz. Oyunda iki sınıf arkadaşının arasındaki ilişkiye dikkat çekiliyor. Yönettiğimiz karakter olan Kelsey, Marie isimli arkadaşının odasında dolaşıyor. Amacı ise Marie’nin nerede olduğunu bulmak.

Oyunun atmosferi, oyuncuyu içine çekme konusunda oldukça başarılı. Hatta bu noktada Gone Home isimli, ücretli olan başka bir gizem çözme oyununa oldukça benziyor. Hikaye ilerledikçe yönettiğimiz karakter Kelsey geçmişe dair daha fazla şey hatırlamaya başlıyor. Düğümler de bu şekilde çözülüyor.

Marie’s Room sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: 2.5 GHz hızında, çift çekirdekli herhangi bir işlemci

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: DirectX 11 uyumlu herhangi bir ekran kart

DirectX sürümü: 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

Önerilen sistem gereksinimleri belirtilmemiş.

Çıkış tarihi: 8 Mayıs 2017

Geliştirici: Playful Corp.

Creativerse ilk bakışta Minecraft’a çok benziyor. Hatta bazılarına Minecraft çakması gibi bile görünebilir. Ancak oyunun içine girdikçe Minecraft’tan çok büyük farklılıklara sahip olduğu anlaşılıyor. Zaten bu yüzden Steam’de aldığı yaklaşık 26.000 incelemenin çoğu olumlu olarak görünüyor.

Oyun tabii ki birçok noktada Minecraft ile benzerlikler de taşıyor. Ancak benzediği noktalar o kadar iyi işlenmiş ki bazı noktalarda Minecraft’ı geride bıraktığı bile söyleniyor. Grafik kalitesi olarak da modlanmamış Minecraft’ın ilerisinde görünüyor.

Creativerse sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows Vista SP2 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz ya da AMD Phenom II X4 920 Quad-Core 2.8 GHz

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 8800 ya da ATI Radeon HD 2900XT

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-750 2.67 GHz ya da AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz

Bellek: 16 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 460 ya da Radeon HD 5850

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Çıkış tarihi: 20 Haziran 2013

Geliştirici: Cryptic Studios

Neverwinter kültleşmiş bir MMORPG oyunu. Çok sevilen fantastik rol yapma oyunu olan Dungeons & Dragons dünyasında geçiyor. Dungeons & Dragons’ın en güzel noktalarını aldığı için de Steam’de aldığı incelemeler çoğunlukla olumlu seviyesinde.

Neverwinter en başta neredeyse sınırsız gibi görünen içerik bolluğuyla dikkat çekiyor. İçerisinde barındırdığı sınıf farklılıkları, birbirine hiç benzemeyen harita tasarımları ve savaş mekanikleriyle çıktığı yıldan beri oynanılmaya devam ediyor. Siz de uzun soluklu bir oyun deneyimi arıyorsanız Neverwinter’ı deneyebilirsiniz.

Neverwinter sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Core 2 Duo 1.8 GHz ya da aynı özelliklere sahip AMD bir işlemci

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce 6600 ya da ATI Radeon X1300 ya da Intel G965

DirectX sürümü: 10

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Core i5-2xxx Quad Core ya da daha iyisi

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 4xx ya da ATI Radeon HD 5xxx ya da Intel HD Graphics 4xxx

DirectX sürümü: 10

Depolama: 23 GB kullanılabilir alan

Çıkış tarihi: 30 Mart 2018

Geliştirici: Ondrej Angelovic

The Flood, listemizde bulunan diğer oyunlara göre çok köşede kalmış bir oyun. Steam’de henüz 1.000 kişi tarafından bile oylanmamış ancak yapılan incelemelerde ortaya çıkan sonuç oyunun beğenildiği. Ayrıca Türkçe dil seçeneği olması da bir artı.

Oyunda küçük bir botla yapılan bir nehir yolculuğu konu ediliyor. Amacımız yolculuk boyunca nehirdeki engellerden kaçarak, arkada çalan dinlendirici besteleri dinlerken oyunun tasarım harikası manzaralarının keyfini çıkarmak. Her ne kadar çok uzun bir oyun deneyimi vadetmese de şans verilesi bir oyun.

The Flood sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows Vista

İşlemci: Intel Core i5 2430M Sandy Bridge

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: 1 GB VRAM’e sahip olan herhangi bir ekran kartı

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Çıkış tarihi: 21 Aralık 2008

Geliştirici: Mossmouth, LLC

Spelunky her defasında rastgele tasarlanan bölümleriyle oldukça uzun bir oynanış vadeden platform oyunlarından birisi. Oyun sırasında karşınızda ne gibi bir engel çıkabileceğini kestiremediğiniz için heyecan bir an olsun dinmiyor.

Spelunky Classic, 2012 yılında HD grafiklerle yenilenerek bir çıkış daha yaptı. Aşağıda verdiğimiz sistem gereksinimleri HD sürümü için geçerli. Çünkü Spelunky Classic için belirtilmiş sistem gereksinimleri yok. Eğer isterseniz oyunun HD grafikli sürümünü Steam üzerinden 24 TL’ye satın alabiliyorsunuz.

Spelunky sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.8 GHz ya da aynı güçte bir işlemci

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: Belirtilmemiş

DirectX sürümü: 9.0

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Çıkış tarihi: 27 Temmuz 2010

Geliştirici: Blizzard Entertainment

StarCraft II ile ilgili ne denilebilir ki? Strateji dünyasının en efsane oyunlarından birisini ücretsiz oynayabiliyor olmak harika bir deneyim. Oyun her ne kadar eskimiş gibi görünse de strateji oyunlarının yaşam süresinin diğer türlere oranla çok daha uzun olduğunu unutmamak gerekiyor.

StarCraft II'nin, 2017 yılında ücretsiz olması hiçbir oyuncu tarafından beklenmiyordu. Zaten bu yüzden de herkes şaşırmıştı ve aynı zamanda oyuna akın etmişti. Eğer siz henüz akın etmeyen strateji severlerdenseniz aradığınız oyunu bulduğunuzu düşünüyoruz.

Minimum:

Starcraft II sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo ya da AMD Athlon 64 X2 5600+

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce 7600 GT ya da ATI Radeon HD 2600 XT ya da Intel Hd Graphics 3000

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 ya da AMD FX serisi ve daha üstü

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 650 ya da AMD Radeon HD 7790

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Çıkış tarihi: 14 Haziran 2015

Geliştirici: Bethesda Game Studios

Fallout serisi için de denilebilecek fazla bir şey yok. Gelmiş geçmiş en iyi rol yapma oyunlarını çıkaran Bethesda’nın ustalık eserlerinden birisi hâline gelmiş bir seri. Ancak Fallout Shelter, bildiğimiz Fallout oyunlarından çok daha farklı bir oynanışa sahip.

Fallout evreninde sığınaklar çok önemli bir yer taşır. Nükleer felaketten sonra insanların hayatta kalabilmek adına başvurduğu ilk yer olurlar. İşte Fallout Shelter’da da tam olarak bu işe yarayan bir sığınak inşa ediyoruz. Zamanla sığınağımızın nüfusu artıyor ve giderek büyüyor. Siz de sığınağınızı olabilecek en mutlu şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz.

Fallout Shelter sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz

Bellek: 20 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTS 250 ya da Radeon HD 6970

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Çıkış tarihi: 16 Nisan 2018

Geliştirici: Nadeo

Trackmania, 2000’li yıllara damgasını vurmuş bir yarış oyunu serisi. Eğer bilmeyenleriniz varsa, fantastik görünümlü pistlerde yapılan Formula 1 yarışları diye tanımlasak yeridir. Oyundaki yarışlar özellikle çok oyunculu modda oldukça hareketli ve bir o kadar da gergin.

Oyunun en güzel kısımlarından birisi kullandığınız arabadan yarışacağınız piste kadar tonlarca özelleştirme imkânı olması. E tabii bir de kazandığınız yarışların sonunda ülkenizin milli marşının çalması ekstra gurur verici. O yüzden bir an önce başlayarak İstiklal Marşımızı yarış pistlerinde dinletebilirsiniz.

Trackmania Nations Forever sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 2000

İşlemci: Pentium IV 1.6 GHz ya da AthlonXP 1600+

Bellek: 256 MB (Vista için 512 MB)

Ekran kartı: Belirtilmemiş

DirectX sürümü: 9.0

Depolama: 750 MB kullanılabilir alan

Böylelikle düşük güçlü bilgisayarlarda da uzun saatler oynanılabilecek bilgisayar oyunlarına baktığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Sizlere gitmeden önce hatırlatmak istediğimiz bir şey var. Bu zor günlerde bile koronavirüsten büyük ölçüde korunmak zor değil. Yapmamız gereken en önemli şey elimizden geldiğince evlerimizde durarak el hijyenimize gereken özeni göstermek. Hepinize iyi oyunlar!