Koronavirüs Risk Haritasında Sadece Bir İl 'Mavi' Kaldı

Güncellenen koronavirüs risk haritası, salgının seyrinin giderek kötüleştiğini gösteriyor. Açıklanan son verilere göre Türkiye, artık yalnızca bir tane mavi renkli, yani düşük riskli şehre sahip. Bu şehirse Şırnak.

Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan koronavirüs pandemisinde 1 Mart itibarıyla yeni bir dönem başladı. "Kontrollü normalleşme" olarak isimlendirilen bu dönemde insanlar, yaşadıkları kentin durumuna göre yaşayacaklardı. Ancak bu durum, genel anlamıyla ortadan kalktı. Çünkü uygulamaya geçişin ilk gününden bugüne kadar neredeyse her şehrimiz, yüksek ve çok yüksek riskli kategorisine geçti. Bunun nedeniyse vaka sayılarının artışıydı.

Kontrollü normalleşme döneminin amacı, tüm şehirleri mavi renkli hale getirmekti. Mavi renk, o şehrin koronavirüs pandemisi açısından düşük riskli olduğu anlamına geliyordu. Ancak bu hedef, 1 Mart'tan bugüne dek giderek uzaklaştı. Çünkü artık 81 ilden yalnızca 1 tanesi mavi renkli. Bu kent ise Şırnak.

Bilim Kurulu üyelerine göre 3. dalgaya geçiş yaşanıyor

Koronavirüs risk haritasının açıklandığı ilk günlerde, 14 şehrimiz mavi renkliydi. Bu şehirlerinse neredeyse hepsi, Güneydoğu Anadolu bölgesindeydi. Batıda bulunan kentler arasında ise yalnızca bir tane ilimiz maviydi. Bu şehir de Uşak'tı. Ancak son verilere göre bu durum artık çok uzakta. Zira artık yalnızca Şırnak mavi renkli. Bilim Kurulu üyeleri bu durumu mutasyona uğramış koronavirüse bağlayıp, yaşanan durumun 3. dalga olduğunu ifade ediyorlar.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, Hürriyet'e verdiği röportajda kentteki genel durumdan bahsetti. Şırnak'ta günlük olarak 7-10 vaka görüldüğünü söyleyen Başıbüyük, saha ekiplerinin yoğun bir tempo ile çalıştıklarını, kent halkını salgından korumak adına her türlü adımı attıklarını söylüyor. Başıbüyük'e göre saha ekiplerinin yaptığı çalışmalar, salgının seyrinin kontrol altında tutulabilmesi sağlamış.