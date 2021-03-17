Batının Tek 'Mavisi' Uşak'a Nazar Değdi: Rengi Değişti

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan İllere Göre Risk Durumu haritasında bölgesinin tek düşük riskli şehri olan Uşak, normalleşme sürecinin ilk iki haftasında rehavete kapıldı ve çevre illerle benzer şekilde "sarardı."

Mart ayı itibarıyla başlayan kademeli normalleşme sürecinin ilk iki haftasında, sürecin bir parçası olarak paylaşılan “İllere Göre Risk Durumu” haritasında Türkiye’nin batı yarısında kalan tek düşük riskli il olan Uşak, dün itibarıyla paylaşılan yeni “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı” verileriyle bu unvanını kaybetti.

27 Şubat-5 Mart tarihli “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı” haritasında nüfusa göre vaka oranı yüz binde 10.83 seviyesinde olan ve bu sayede Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışındaki tek “mavi” il olan Uşak’ta vaka oranı, normalleşme sürecinde ikinci haftayı geride bırakmamız ile birlikte yüz binde 19’a yükseldi ve şehir, orta riskli iller arasına katılma tehlikesine girdi.

Türkiye’de “mavi” renkli yalnızca üç il kaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ilk “İllere Göre Risk Durumu” haritasında düşük riskli anlamına gelen mavi renkle işaretlenmiş 14 il bulunuyordu. 6-12 Mart tarihli İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı haritasıyla birlikte güncellenen haritada ise yalnızca üç adet mavi renkle işaretlenmiş il bulunuyor. Bu iller; Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.

Sağlık Bakanlığı, illerin risk durumunu belirlerken şu oranları dikkate alıyor:

Vaka oranı yüzbinde 10’un altında olan iller: Düşük risk (Mavi)

Vaka oranı yüzbinde 11-35 arası olan iller: Orta risk (Sarı)

Vaka oranı yüzbinde 36-100 arası olan iller: Yüksek risk (Turuncu)

Vaka oranı yüzbinde 100 üzeri olan iller: Çok yüksek risk (Kırmızı)

“Kurallar vatandaşlar tarafından sahiplenilmezse başarılı olunamaz”

Yeni İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı verilerinin paylaşılması ve şehrin risk seviyesinin yükselmesiyle ilgili konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Koyduğunuz kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız” ifadelerini kullanırken; “Mavi kategoride kalabilmek istiyorsak kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum. İnşallah vatandaşlarımızın da dirayetiyle mavide devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise düşük risk grubunda oldukları için rehavete kapılmamaları gerektiğini hatırlatırken; “Son verilere göre hala düşük riskli iller arasında yer alıyoruz. Tedbirlere daha sıkı bir şekilde sarılmamız gerekiyor. Tehlikenin geçmediğini biliyoruz” dedi.