Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'yla görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkanlara elektronik bileklik takılacağını söyledi. Koca, bileklik konusunda iki farklı model olduğunu, en uygun model seçildiğinde uygulamanın başlatılacağını açıkladı.

Henüz önlemler haricinde farklı bir yöntemle önüne geçilemeyen koronavirüs, ükemizde her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Bugüne kadar toplamda 312.966 kişide görülen ve 7.929 vatandaşımızın hayatını kaybetmesini neden olan virüs, son haftalarda ortalama 1.600 kişide tespit edildi.

Bugün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina altına alınması gerekenler için yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşan Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bilekliğin detaylarını paylaştı.

İki farklı model var:

Güney Kore'de kullanılan elektronik bileklik

Muharrem Sarıkaya, kesinlikle bileklik uygulaması yapılacağını belirterek bunun için iki farklı model olduğunu ve bu modellerden hangisinde karar kılmaları gerektiği konusunun tartışılıyor olduğunu belirtti. Sarıkaya, ilk modelin pozitif olan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalması olduğunu söyledi.

Sarıkaya'nın açıklamasına göreyse ikinci model de aynı mantıkla çalışıyor ancak bu modelde eve bir cihaz konuluyor, kişiyi ise bu cihaz takibe alıyor. Cihaz, bu kutudan belirlenen sınırlar aşıldığında alarmını çalarak kişiye uyarı veriyor, kişi daha uzağa gittiğindeyse merkezi uyarıyor. Sarıkaya'nın açıklamasına göre Bakan Koca, hangi modelin daha faydalı olduğunu tespit ettiklerinde hazır olan uygulamanın kullanılmaya başlanacağını da açıklamasına ekledi.

Muharrem Sarıkaya, Bakan Koca'yla yaptığı görüşmeyi anlattığı yazısında daha sonra Fahrettin Koca'nın cep telefonunu açık günlük vaka ve hasta sayısında durumun ne olduğunu grafik üzerinden gösterdiğini söyledi. Fahrettin Koca'nın gösterdiği grafiğe göre Türkiye genelindeki vaka sayısında iki hafta öncesine göre %38'lik düşme yaşandı.

Fahrettin Koca, Muharrem Sarıkaya'yla yaptığı görüşmede bu düşüşün uyguladıkları model sayesinde olduğunu belirtti. Bununla birlikte Koca, önümüzdeki grip mevsimiyle birlikte bunun daha da kamçılanacağına dair endişe ettiklerini, bu yüzden düğün nişan gibi temasların azaltılması ve etkinliklerin devre dışı bırakılması konusunda uyarı yaptı.