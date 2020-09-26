Yüzleri Maskeli Bir Grup, İzmir Sokaklarında Para Dağıttı

Yarın İstanbul'da oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesi İzmir sokaklarında ilginç bir olay yaşandı. Yüzlerinde gülen surat maskesi olan bir grup, İzmir sokaklarında para dağıttı.

Yarın akşam saat 19.00'da oynanacak olan 2020-2021 sezonunun ilk derbisi Galatasaray – Fenerbahçe maçı öncesi İzmir sokaklarında oldukça ilginç bir olay meydana geldi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen bir grup, taktıkları gülen surat maskeleriyle İzmir sokaklarında para dağıttı.

Üzerlerinde 3 büyüklerin formaları olan bir grup, bindikleri lüks arabalar ve motorlar üstünden taktıkları gülen surat maskeleriyle İzmir Alsancak ve Konak sokaklarındaki vatandaşlara paralar saçtı.

Yüzünde maskeyle sokaklara para saçan grup

Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak olan bu önemli derbi öncesi İzmir sokaklarına çıkan ve üstünde üç büyükler forması olan grup, para saçmanın yanı sıra çeşitli hediyeler de dağıttı. Grubun dağıttığı hediyeler arasında maske, forma, atkı ve çiçek yer alıyordu.

Sokaktaki vatandaşlarla çeşitli hediyeler ve on binlerce TL dağıtan grup, kısa bir süre içerisinde kayboldu. Lüks otomobillere ve motosikletlere binen grubun sözcüsü, "siz mutlu olun" dedi. Bu maskeli gruptan bir kişinin eski bir futbolcu olduğu da iddia ediliyor.

Ege Haber'de yer alan habere göre söz konusu bu grup, daha önce benzer bir eylemi İstanbul'da da gerçekleştirmişti. Yüzleri maskeli bu grupta kimler olduğu, bir sonraki duraklarının olup olmadığı ya da hangi şehir olduğu ise bilinmiyor. Peki, sizce bu grup kim olabilir ve amaçları ne olabilir? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.